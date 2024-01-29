林莎穿吊帶內衣被拍！新寫真預購日公開 3萬人瘋了：根本天花板
30歲林莎憑稚齡童顏、32D好身材在競爭激烈的寫真界闖出名號，加上性格慧黠又機智，入主外景節目《食尚玩家》人氣暴漲，逐漸於綜藝圈站穩腳步，IG追蹤數累積109萬，她昨（28）日在粉專公布寫真新作的預購日期，穿比基尼、吊帶內衣的造型也搶先曝光，吸引上萬人瀏覽。
記者楊穎軒／綜合報導
林莎透露，全新寫真集2月5日午夜零點整開放預購，「也就是2/4半夜12點喔，我2/4號會再提醒大家的」，這次團隊到沖繩拍攝，她釋出戴草帽、著霓虹三點式泳衣的照片，前凸後翹的曲線配上無害笑靨，殺傷力頗大，另一張只穿整套血紅色蕾絲吊帶內衣，以趴姿入鏡，魔鬼體態一覽而盡，性感指數破表。
福利照一上架，短時間吸引3.4萬人按讚，網友難以招架，「女神莎每次都誠意滿滿」、「本來以為今年沒有出寫真，結果送大家一個新年大禮，太開心了」、「寫真界天花板」、「這是丁字褲嗎」、「怎麼可以這麼香」、「期待這次的尺度」，林莎也親自回覆留言，證實會辦簽名會。
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