特企／《我想成為影之強者》電玩展圓滿落幕　多檔活動接力開跑！

首日日本原廠製作人登場嗨翻全場
活動首日邀請日本原廠開發方製作人竹内正彦先生擔任活動嘉賓，驚喜現身，不僅分享遊戲製作過程的幕後趣事，現場更抽出兩名幸運玩家獲得「聲優簽名版」，同時官方也透漏多個重棒消息，《我想成為影之強者！Master Of Garden》為迎接即將到來的農曆新年及情人節，將有一系列有趣豐富的活動準備啟動，希望玩家新的一年繼續與《我想成為影之強者！Master Of Garden》共同成長。
百萬大獎 獎落誰家
為期４日的2024TGS，於《我想成為影之強者！Master Of Garden》攤位祭出天天抽百萬大獎及限量週邊，現場玩家擠爆闖關活動攤位及限定福袋販售處，豐富的獎項帶來每日踴躍參與的現場玩家，無不躍躍欲試自身手氣，百萬幻魔石、等身抱枕、立體滑鼠墊、全角色壓克立牌等豐富大獎，讓玩家們不僅玩的開心更滿載而歸。
大宇自研遊戲新作 亮麗登場
本次大宇資訊也於2024TGS商務區展出多款自研遊戲，包含自有IP的延伸作品及創作遊戲，最受人矚目的包含由知名恐怖電影『咒』授權合作的同名第一人稱視角恐怖遊戲；集大成之史詩冒險RPG「軒轅劍 巔峰對決」；首款BL戀愛模擬「Voice Love on Air」；2.5D角色扮演「三國戰旅 亂世行」；經營類「拾光酒館」等各式優質遊戲，官方預計將在2024年陸續上市。
「天然vs人造!最棒的巧克力!」復刻情人節活動登場
迎接即將到來的農曆新年及情人節，官方預告將推出一系列活動，此外也特別針對情人節將推出「情人節復刻活動」，復刻節日限定超人氣角色，並同步開啟豪華登入獎勵，玩家於活動期間每日登入最高可獲得1,500幻魔石及各式道具，活動期間自2/15(四)12:00至2/22(四)08:59止，情人節復刻活動「天然vs人造!最棒的巧克力!」開放在即，透過挑戰關卡推進獲得更多活動限定劇情，討伐BOSS獲得限定道具、角色碎片、還有超華麗的情人節限定轉蛋等你拿!
覺醒的時刻到了！官方即將釋出一系列活動，詳細相關遊戲情報將於粉絲團陸續釋出，敬請多多關注《我想成為影之強者！Master Of Garden》粉絲團，即刻下載《我想成為影之強者！Master Of Garden》下一個異世界-闇影大人就是你！
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