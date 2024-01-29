李洪基屁股動刀8次！自爆有「網球大膿瘡」　化膿性汗腺炎恐終生

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蔡呈芳指出，化膿性汗腺炎早期的結節症狀，與一般青春痘或毛囊炎及發炎性表皮囊腫一樣，都會出現化膿或疼痛，但化膿性汗腺炎主要發生於頂漿腺分布處的毛囊，與青春痘發生於皮脂腺毛囊不同，因此化膿性汗腺炎不會有脂漏、閉鎖性粉刺等現象，且發病不限於青春期階段，可能持續終生，甚至轉化為鱗狀細胞癌，是最棘手的皮膚病疾病之一。
台灣皮膚科醫學會理事、台大皮膚科教授廖怡華是《化膿性汗腺炎臨床診療共識建議》總編輯，她說，「病識感低」與「不易確診」是此症兩大困境，除早期病灶易與青春痘混淆，病人也常因發病部位較私密而羞於就醫，或向醫師清楚說明，研究顯示，此症從發病到確診時間，平均延誤7.2年。
廖怡華表示，化膿性汗腺炎無法根治，但依疾病嚴重程度，可給予一般照護、局部治療、全身性治療與外科治療，都有助治療達標並減少疼痛，其中一般照護包括傷口照護、疼痛管理、視共病需求轉介其他專科，以及體重管理和飲食習慣調整；局部治療則以抗生素藥膏與抗菌洗劑為主；全身性治療則有抗生素、A酸、荷爾蒙治療藥物、免疫抑制劑或免疫調節劑，與生物製劑、小分子抑制劑等藥物選擇。
此外，廖怡華說，針對結節伴隨皮膚瘻管與疤痕形成，甚至多條瘻管相連，形成大面積膿瘍與嚴重疤痕的中重度化膿性汗腺炎，國內共識建議治療時應評估內科用藥與外科手術，前者是指接受全身系統性抗生素等治療12週後，若改善效果未達預期，即應考慮使用生物製劑；後者則需視個人病況，予以病灶切除或全面性切除等手術。
蔡呈芳表示，化膿性汗腺炎不會傳染，但嚴重者超過8成會有疼痛、膿瘍發炎，近7成有坐姿疼痛等症狀，呼籲民眾若在腋下、胯下或臀部等特定部位，出現數個反覆化膿、豆狀大小的紅色結節，或合併痛癢感的痘痘，要注意可能是化膿性汗腺炎早期徵兆，應盡快至皮膚科檢查。