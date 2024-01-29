今日來講股／分析師：封關前搶進　否則下半年就怕「這狂人變數」

韓食品廠熊津將成統一全資子公司！羅智先再造亞洲大平台里程碑

▲韓國熊津食品將成為統一集團的全資子公司。圖左為熊津總經理李芷浩，圖右為統一企業發言人凃忠正。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲韓國熊津食品將成為統一集團的全資子公司。圖左為熊津總經理李芷浩，圖右為統一企業發言人凃忠正。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

統一企業今（29）日發布重訊指出，子公司凱友投資召開董事會同意向持有「韓國熊津食品」20.68%股份的股東提出收購要約。集團於2019年時陸續買入熊津79.32%股份，待此次收購要約全數完成，韓國熊津食品將成為統一集團的全資子公司，於集團「亞洲流通生活平台」策略發展中扮演關鍵要角。

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統一集團現持有79.32%股份的韓國熊津食品成立於1976年，總部位於韓國首爾，為飲料、甜食、紅蔘飲、冰淇淋等產品的製造及銷售公司。熊津食品自2019年起，成為統一集團在亞洲市場布局強而有力的平台之一，這是統一自成立以來，首次進軍韓國，拓展東北亞市場。

熊津是韓國知名的飲料甜食製造公司，最具代表性的產品項目有大麥汁、蘆薈飲，兩者皆具高市占率，在統一正式併購熊津後，陸續在台灣7-ELEVEN推出韓國零食、糖果、冰品、飲料，甚至有主打健康取向的紅蔘飲在門市上架，商品占比仍持續提升當中。

同時，在集團資源挹注之下，熊津合併營業額在2022年首度突破韓元3000億門檻，為因應消費及增長趨勢，統一於去年更陸續投資逾新台幣10億元興建物流中心及收購礦泉水水源廠，為長遠發展立下基礎。 

統一全資子公司凱友投資於今日召開董事會，決議向持有「韓國熊津食品」20.68%股份的股東提出收購要約。待本次收購要約全數完成，韓國熊津食品將成為統一集團的全資子公司，並在統一集團「亞洲流通生活平台」策略發展中扮演更重要的角色，除了持續為韓國及亞洲消費者提供多元、新奇及創新的產品， 也將與集團事業強化合作以拓展經營綜效，進而提升其自身的整體運營效益。

統一企董事長羅智先過去曾對外表示，「如果一個地方有廟，就不怕沒有信徒。透過這個廟，可以引出沒接觸過的供應鏈。」統一的百年理想大計是要打造亞洲流通生活大平台，盼每一個市場將來都可以同時扮演進口商與出口商的角色，彼此互通有無。

統一集團盼藉由此次收購，展現集團持續深耕東北亞乃至整個亞洲的決心，期待為股東及員工創造最大價值，更期投入資源回饋社會，實現永續發展的經營理念。 

此次於公開資訊觀測站發布訊息不代表已完成股份收購，日後若有進展將會再依照法規以適當的管道發布訊息。

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