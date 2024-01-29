韓食品廠熊津將成統一全資子公司！羅智先再造亞洲大平台里程碑

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熊津是韓國知名的飲料甜食製造公司，最具代表性的產品項目有大麥汁、蘆薈飲，兩者皆具高市占率，在統一正式併購熊津後，陸續在台灣7-ELEVEN推出韓國零食、糖果、冰品、飲料，甚至有主打健康取向的紅蔘飲在門市上架，商品占比仍持續提升當中。
同時，在集團資源挹注之下，熊津合併營業額在2022年首度突破韓元3000億門檻，為因應消費及增長趨勢，統一於去年更陸續投資逾新台幣10億元興建物流中心及收購礦泉水水源廠，為長遠發展立下基礎。
統一全資子公司凱友投資於今日召開董事會，決議向持有「韓國熊津食品」20.68%股份的股東提出收購要約。待本次收購要約全數完成，韓國熊津食品將成為統一集團的全資子公司，並在統一集團「亞洲流通生活平台」策略發展中扮演更重要的角色，除了持續為韓國及亞洲消費者提供多元、新奇及創新的產品， 也將與集團事業強化合作以拓展經營綜效，進而提升其自身的整體運營效益。
統一企董事長羅智先過去曾對外表示，「如果一個地方有廟，就不怕沒有信徒。透過這個廟，可以引出沒接觸過的供應鏈。」統一的百年理想大計是要打造亞洲流通生活大平台，盼每一個市場將來都可以同時扮演進口商與出口商的角色，彼此互通有無。
統一集團盼藉由此次收購，展現集團持續深耕東北亞乃至整個亞洲的決心，期待為股東及員工創造最大價值，更期投入資源回饋社會，實現永續發展的經營理念。
此次於公開資訊觀測站發布訊息不代表已完成股份收購，日後若有進展將會再依照法規以適當的管道發布訊息。