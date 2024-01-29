獨／頤宮三星主廚跳槽！傳國城建設天價禮聘 美食家曝新餐廳創舉
君品酒店內三星餐廳頤宮的前行政主廚陳泰榮，去年2023年傳出走，為了專心攻讀EMBA，現消息確認將至高雄。原來是旗下有「承」、「Leberte」兩家米其林餐廳的國城建設重金邀請，入主開設新餐廳「雋」，籌劃近半年始試營運，據悉將以個人套餐方式呈現，除了粵菜，還融合川菜等中菜元素。美食家透露，最大特色是餐廳內還設置一個「砲爐」直接擺在座位席中間，消費者能近距離欣賞師傅的炒功。標榜新中菜的「雋」已低調地試營運約莫一星期，至於正式開幕時間還未定。
記者葉盛耀/綜合報導
高雄國城建設「定潮」建案旗下共有米其林一星餐廳「承」，與兩星餐廳「Leberte」，日前才剛確認「Leberte」主廚武田健志出走，此餐廳也營運到去年年底，原址傳出將由東京高端餐飲傳奇餐廳「Bon.nu」進駐。
失去米其林二星主廚後，國城建設卻迎來三星主廚陳泰榮。據可靠消息指出，陳泰榮離開頤宮後，包含台北、台中都有知名的餐飲企業與之接洽，最後由國城開了天價，才讓他願意南下駐點，入主「雋」中餐廳，目前剛試營運，但是餐廳對外並未有大動作公布此消息，僅有國城建設的VIP、少數熟客或是知名老饕上門消費過。
已嚐過的美食評論家C.C Foddie就提到，「雋」中餐廳給人最大的驚喜，就是直接在餐廳的外場席位正中間，直接設置一個大砲爐，讓師傅可以現場以大火表演炒飯等菜色，十足的聲光效果，算是全台首創。
據悉，「雋」中餐廳裡其實看不到之前頤宮的影子，頤宮的招牌菜包含先知鴨、叉燒皇、火焰片皮鴨等，都沒有在「雋」的菜單內，而是標榜新式中菜，由陳泰榮發揮多年廚藝，除了粵菜中常見的鮑魚、燕窩等菜式，還有不少川菜等中式各菜系的元素。據可靠消息指出，目前「雋」中餐廳採無菜單料理的套餐方式供應，每人餐價3800元＋10%起，但正式開幕後是否還將維持此餐價，以及預計正式開幕日，國城建設僅回覆還在討論中。