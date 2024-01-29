朴信惠曬逆齡照！與《低谷醫生》朴炯植扮高中生 粉絲嚇喊無違和
南韓女演員朴信惠產後復出，時隔3年以新劇《低谷醫生》回歸，她這次搭檔演員朴炯植在新戲中飾演一對歡喜冤家，這也是兩人繼韓劇《繼承者們》之後，相隔十年再度合作。《低谷醫生》於27日播出後，許多觀眾都被朴信惠幾乎沒變的「逆齡外貌」驚艷到，紛紛表示「我的女神根本沒變嘛！」、「這難道是車恩尚回來了嗎？」、「完全看不出來已經當媽媽了」。
記者張芸婷／綜合報導
朴信惠在2021年與演員崔泰俊結婚，後來兩人的寶貝兒子誕生，她也因此休起了產假，今年33歲，且已經當媽的朴信惠，時隔3年帶著新作品《低谷醫生》回歸戲劇圈，劇中與朴炯植穿上高中制服，超過30歲的兩人，扮演高中生完全無違和感，令許多粉絲讚嘆不已。
《低谷醫生》正式播出後，朴信惠也在IG分享拍攝現場的工作照片，只見她紮起馬尾、身穿大學T的樣子，就跟2013年她演出《繼承者們》的女主角「車恩尚」時容貌一模一樣，完全看不出十年歲月在她臉上留下的痕跡。積極為新戲宣傳的朴信惠，今（29）天還加碼上傳了她與朴炯植在櫻花樹下打鬧的唯美劇照，引來粉絲留言「實在太美了」、「朴信惠10年來都沒變啊」，讚嘆她的凍齡美貌，甚至有粉絲找了李敏鎬滿臉不爽的貼圖，逗趣的表示：「金嘆（李敏鎬在《繼承者們》中的角色名）吃醋了！」韓劇《低谷醫生》已於27日在Netflix可以觀看。
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