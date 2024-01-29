再創后里旅遊熱潮　中央經費改善人行道

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后里區公所簡報說明，福安路鄰近台鐵泰安新站，人行道及多處設施損壞，且草木缺乏整理。為此規劃改善430公尺人行道、30盞照明燈具與植栽綠美化等，並設置融合鐵道元素的入口意象，以串聯周邊景點，總經費約900萬元，預計3月動工，工期約9個月。
農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊表示，該工程因用地關係，全額補助900萬元，委由后里區公所執行，結合外埔忘憂谷、酒莊等，發展鐵道遊程。由於台鐵高架橋下空間由台中市觀旅局維護管理，將配合改善工程同步更新，至於雨後雜草生長速度快，如接獲里長反映會即刻派工整理。
公館里長馮詠淮感謝楊委員爭取中央900萬元全額補助，他也提到，許多遊客搭火車前來旅遊，目前已有接駁車通往苑裡、卓蘭、三義等地，但每年春天櫻花季期間塞車嚴重，希望能改善停車空間，並增設I-Bike，而「泰安新站」盼能正名為「公館站」。
邱愛珊說，她去年接獲里長反映並到場會勘，發現環境不是很理想，高架橋下垃圾雜草沒有及時清理，盼人行道改善完成之後，串聯周邊景點發展綠色旅遊，行銷后里的兩馬文化。陳本添表示，鐵道自行車Rail bike預計2年後南延后里，預期再創旅遊熱潮。
楊瓊瓔表示，后里有泰安櫻花季，周邊有萌芳花卉農場、中社花市、麗寶樂園、后里馬場及月眉觀光糖廠等，適合一日遊、二日遊。去年里長向邱議員反映福安路人行空間髒亂，經會勘後，后里區公所於去年10月提案，農村發展及水土保持署台中分署在今年1月19日核定全額補助900萬元經費，透過整頓既有設施，結合地方創生，提升觀光效益。