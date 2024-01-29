影／尋求民眾黨團支持　游錫堃：政黨利益放兩邊、國家利益放中間

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交談近一小時後，游錫堃、蔡其昌與民眾黨不分區立委出面受訪。游錫堃表示，他剛在民眾黨團辦公室與8位準立委坦誠交換意見，他感受到民眾黨對於台灣為來發展的關心、國會改革的堅持。
游錫堃說，過去他很重視國會改革，「我當立法院長沒有提案權、做得有限，但大家理念非常一致，都是希望對台灣民主鞏固、國會改革、民主深化，盡最大努力，讓台灣邁向正常國家，是我感受到的，特別向民眾黨團表達敬意」。
游錫堃提到，大家在交換意見時，都是以台灣國家利益放在中間，思考如何讓台灣更好，他深感選後至今半個月，半個月後選舉激情會慢慢淡化，大家應思考如何讓台灣團結更好。
游錫堃強調，政黨利益放兩邊，台灣國家利益放中間，未來不管是哪個政黨，要像滑龍舟一樣大家拚，選後經過一段時間，讓這股情緒過去、社會平靜下來，大家共同思考如何讓台灣更好，其中國會改革對台灣發展非常重要，未來若有機會擔任立法院長，他非常贊成，本於立法院組織法中立維護秩序原則下，朝向他認同的改革主張邁進，但他還是要嚴守立法院組織法規定。
針對游錫堃中午發聲明，認同民眾黨國會改革主張，游錫堃回應，那是他個人表示支持，不是代表民進黨，他當選省議員到現在，已經超過42年，這些年來他對台灣民主、衝破黨禁、國會改革，有自己的想法，只是他當院長，要有當院長的樣子，要依組織法形式，是什麼角色就要扮演什麼角色。
游錫堃說，委員會單一召委改革部分，他個人沒有提案權，「只能說我個人覺得這是好的，因為全世界大部分的國家都是單一召委」，但台灣來講，雙召委會照顧小黨，有缺點也有優點，單一召委執政黨或多數黨可能全拿，小黨政策、意見可能會被忽略，「各有利弊，國會改革我都支持」。
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