▲盯同事看、嗅聞列性騷樣態！　專家：杜絕職場權勢性騷擾

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女性易遭言語騷擾 男性常被視覺騷擾根據1111人力銀行2023年6月17日發布的調查指出，約有15.3%受訪學生坦言打工時曾遭遇性騷擾，其中女性遭到言語騷擾居多占77.8％；男性則最常遇到視覺騒擾占80.1％。
雖然性別不同，但處理的方式卻是相差無幾，有63.6%當下都選擇隱忍假裝沒事，45.4%想辦法閃躲避開，31.8%跟親友同事訴苦，只有27.2%當場拒絕。而加害人身份，主要是工作場合中不能得罪的「客人」以及朝夕相處的「同事」。
立法院2023年修正「性平三法」後，勞動部接連訂定相關子法，根據近日公布「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」指出，不適當的凝視、觸摸、擁抱、親吻或嗅聞他人身體；寄送、留置、展示或播送性要求等，都可能觸犯職場性騷擾。
▲ 網友熱議構成性騷擾的五大行為網路聲量排行。（Social Lab社群實驗室提供）
專家：許多性暴力本質在於權力不均等龍芝寧表示，許多性暴力的本質並非是性慾，而是權力結構上的不均等。MeToo（我也是）運動風潮反應了在職場充斥著性別及職權不平等的現象，讓加害者能透過侵犯他人的身體界限、展現權力，進而獲得控制感。尤其對於剛出社會新鮮人或打工學生來說，不論何種性別，更容易因懸殊的職權不對等而遭遇受權勢性騷擾。
對於打工學生族群遭受這些職場性暴力對待，選擇隱忍不說，不是不覺得受傷或可以接受，也不表示已經原諒對方；而是背後有著數不清的遲疑與困惑，包括：不知道怎麼說與該說些什麼、不知道該跟誰說、不知道有誰會相信、不知道說了會怎麼樣（是否會被報復、檢討、汙名與攻擊）…等。當受害者這些疑慮無法確定，也就無法如旁觀者一般冷靜且肯定表達出來，更何況進行求助標準程序。
MeToo話題的存在，不只是支持「受害者」族群，而是對於權勢性騷產生集體意識改變，促使政府加速完成「性平三法」修法，完備「友善」被害人的權益保障及服務。證明透過個人的發聲加上團體的力量，可以推動社會變革，使性暴力問題成為全體關注的課程。
龍芝寧認為，在學校教育層面，加強學生個人維護與尊重身體自主權的課程，尤其在未來職場中講求倫理、輩分、職階，當發生上對下的霸凌欺壓事件中，如何捍衛自身權益。進而擴展社會參與、性平共好的素養課程，引導學生探討性暴力被害人的處境及難以求助的原因，破除性別偏見、歧視，譴責與終止性暴力，共同打造求助無畏的友善環境。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60698
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