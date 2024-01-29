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游錫堃蔡其昌拜會民眾黨團　黃國昌曝會談內容：破除外界刑堂想像

記者邱新博／台北報導

立法院長選舉在即，代表民進黨團參選立院龍頭的游錫堃與蔡其昌今（29）日下午至民眾黨團拜會，雙方閉門會談，針對國會改革交換意見。會後民眾黨準立委黃國昌表示，今天已經就國會改革以及接下來運作有交換意見，也破除外界對於刑堂、利益交換的想像。而媒體更詢問黃國昌跟蔡其昌要不要來個擁抱，雙方也握手致意，現場氣氛和樂。

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黃國昌表示，今天感謝立法院大家長游錫堃跟蔡其昌到民眾黨團來，剛剛會談過程非常愉快與融洽，對於立法院接下來的運作希望國會改革的目標都已經充分交換意見。

黃國昌提及，游錫堃過去對台灣民主的貢獻有目共睹，歷史上絕對有游院長的角色跟定位，最大的共識是在國家跟人民利益之前，政黨跟個人利益都是小事，台灣社會期待的是為來執政的民進黨，在野的國民黨、民眾黨怎麼在國會攜手合作推出更多福國利民法案，這些才是人民真正關切的大事。

被問及合作意向，黃國昌說，不管今天早上來訪的國民黨團的韓國瑜與江啟臣，或是下午來拜訪的游錫堃、蔡其昌，民眾黨團的角色就是來者是客、以禮相待，而且兩場會談都非常的融洽，相信對於未來國會合作的順暢都有積極的利益。至於民眾黨團的意向，也跟之前民眾黨主席宣示的一樣，一定是團進團出，之後要在開個會，再討論一下會跟台灣社會來說明。

黃國昌也笑說，今天游錫堃跟蔡其昌來，就是跟大家充分交換意見，也破除掉外界的揣測跟想像，第一，這絕對不是刑堂；第二，也絕對沒有牽涉到任何利益的交換，這是可以公開且負責任的。

而由於黃國昌與蔡其昌近日在新聞上有意見往來，媒體也詢問黃國昌要不要跟蔡其昌抱一下？黃國昌隨即看向蔡其昌表示「來吧來吧」，但由於中間隔了游錫堃，蔡其昌也主動伸手跟黃國昌握手數秒，並表示「不用抱我，我通常只跟老婆抱」，也讓現場來賓都大笑，氣氛和樂。

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