演藝圈親手足！隱藏版兄弟檔張翰和張震　最後一對讓你意想不到

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張震14歲就演出第一部電影《牯嶺街少年殺人事件》引起電影圈及影迷關注，之後還曾演過《緝魂》、《臥虎藏龍》、《一代宗師》、《赤壁》等許多知名電影，並以《緝魂》奪下第58屆金馬獎最佳男主角，紅遍兩岸三地。
哥哥張翰則留在台灣耕耘，拍過戲劇《想見你》、《女人30情定水舞間》、《戒指流浪記》、《誰是被害者》等等。兄弟倆兩人鮮少同框，也相當低調，許多人不知道他們是親兄弟，而他們的爸爸張國柱同樣也是演員，張翰的妻子則是《麻辣鮮師》中的Gina藝人林利霏，一家人都是明星！
李銘順在台灣獲獎無數 和弟弟李銘忠差6歲卻長超像
李銘順和李銘忠是馬來西亞人，李銘順於1995年到新加坡出道發展，還拿下新加坡視帝，之後娶了新加坡視后范文芳。近年他來到台灣發展，2014年憑《親愛的，我愛上別人了》拿下戲劇節目男主角獎，成為首位奪下金鐘獎的馬來西亞藝人，揚名廣大的華語演藝圈。之後又憑《做工的人》、《逆局》再拿兩座金鐘獎。
弟弟李銘忠原本在馬來西亞發展，近年跟隨哥哥腳步進攻台灣市場，在戲劇《台北女子圖鑑 》、《台灣犯罪故事》、《逆局》都有亮眼表現，去年在作品《此時此刻》和李佳穎更有激烈床戲，讓人印象深刻。兩人雖然相差6歲，外貌卻極為相似，名字也只差一個字，常讓不少觀眾認錯。
林哲熹靠《與惡》出名 哥哥林頤原是「TRASH」吉他手
演員林哲熹在《我們與惡的距離》在劇中飾演思覺失調症患者應思聰，藉此打開知名度，並以此入圍第54屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。之後也在《她和她的她》、《有生之年》、《此時此刻》、《她們創業的那些鳥事》等夯劇中看見他的身影。
哥哥林頤原是樂團「TRASH」吉他手，曾入圍金曲獎、金音獎等，去年還發行個人首張EP《32》。由於兄弟倆發展領域不同，螢光幕前也鮮少提及對方，許多人不知道，八竿子打不著的兩人竟是親兄弟呢！
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