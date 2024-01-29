NFL／無緣見證泰勒絲、阿姆對決！雄獅半場17分領先慘遭49人逆轉

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但進入下半場後，比賽風雲變色，49人單節送出3次達陣，旋風般的將比分追平。並且，進入第4節後，49人先是執行了一波7分鐘的進攻，將決勝節時間幾乎耗罄，並踢出超前的3分，隨後再度攔下雄獅進攻，頻頻靠著跑陣拖延時間。
即便49人推進緩慢，但還是不斷獲得第一檔進攻機會，在比賽2分多鐘時，跑入讓雄獅球迷心碎的最後一次達陣，將分差拉開到10分。雄獅在比賽鐘響前力挽狂瀾，只花費了2分鐘就成功傳出達陣，但可惜比賽時間到點，49人以34：31淘汰雄獅，成功前進第58屆超級盃，將會師堪薩斯酋長。
曾得過葛萊美獎的饒舌歌手阿姆本身就是出身自底特律，所以長期都在為雄獅隊加油，並且也希望雄獅隊能闖入隊史首次超級盃。在雄獅落敗後，阿姆在賽後也發出推特表示：「我對於雄獅這一季的表現相當驕傲！！！！我們會回來的！！！」
另一方面，流行天后泰勒絲抵達堪薩斯酋長球場，聲援她的男友Travis Kelce，堪薩斯酋長最後擊敗巴爾的摩烏鴉，拿下近5年第4度的美聯冠軍，泰勒絲賽後也開心和Kelce擁吻。相比另一端的阿姆，兩方可說是全然不同的光景。
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