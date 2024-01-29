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NFL／無緣見證泰勒絲、阿姆對決！雄獅半場17分領先慘遭49人逆轉

▲NFL超級盃無緣見證泰勒絲、阿姆對決，雄獅丟失半場17分領先慘遭49人逆轉。（圖／美聯社／達志影像）
▲NFL超級盃無緣見證泰勒絲、阿姆對決，雄獅丟失半場17分領先慘遭49人逆轉。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

NFL迎來國聯分區決戰，底特律雄獅在下半場將原先的17分優勢全數交回，遭舊金山49人上演神奇大逆轉，最終以31：34吞敗，與隊史首次進軍超級盃決賽的機會失之交臂。同時，也代表了支持底特律雄獅的饒舌歌手阿姆 (Eminem)，將無法和男友為49人效力的泰勒絲（Taylor Swift）在超級盃碰面。

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雄獅開局利用地面戰優勢頻頻推進後，製造49人後方防線漏洞，多次長傳得逞。上半場進攻節奏流暢，製造4次達陣，狂拿24分，反觀49人則僅靠著明星跑鋒Christian McCaffrey送出1次達陣。半場結束，雄獅以24：7領先49人。

但進入下半場後，比賽風雲變色，49人單節送出3次達陣，旋風般的將比分追平。並且，進入第4節後，49人先是執行了一波7分鐘的進攻，將決勝節時間幾乎耗罄，並踢出超前的3分，隨後再度攔下雄獅進攻，頻頻靠著跑陣拖延時間。

即便49人推進緩慢，但還是不斷獲得第一檔進攻機會，在比賽2分多鐘時，跑入讓雄獅球迷心碎的最後一次達陣，將分差拉開到10分。雄獅在比賽鐘響前力挽狂瀾，只花費了2分鐘就成功傳出達陣，但可惜比賽時間到點，49人以34：31淘汰雄獅，成功前進第58屆超級盃，將會師堪薩斯酋長。

曾得過葛萊美獎的饒舌歌手阿姆本身就是出身自底特律，所以長期都在為雄獅隊加油，並且也希望雄獅隊能闖入隊史首次超級盃。在雄獅落敗後，阿姆在賽後也發出推特表示：「我對於雄獅這一季的表現相當驕傲！！！！我們會回來的！！！」

另一方面，流行天后泰勒絲抵達堪薩斯酋長球場，聲援她的男友Travis Kelce，堪薩斯酋長最後擊敗巴爾的摩烏鴉，拿下近5年第4度的美聯冠軍，泰勒絲賽後也開心和Kelce擁吻。相比另一端的阿姆，兩方可說是全然不同的光景。

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