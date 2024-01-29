柯建銘酸傅崐萁「講大話沒用」 傅反嗆：柯總召嘜走！相佇會到
藍綠準總召近日頻頻隔空對嗆，國民黨準總召傅崐萁昨天向柯建銘喊話「帶著戰斧飛彈來了」，讓民進黨團總召柯建銘不忍回嗆「講大話沒有用」，今（29）日傅崐萁再嗆，「柯總召嘜走！相佇會到」，直言要一一來審視民進黨打造出來的東廠級單位。
記者林怡昕／台北報導
傅崐萁今天下午與準書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘赴立院拜會國民黨團，傅崐萁表示，今天「太子爺、將軍爺」（指洪孟楷、林思銘）都來了，國民黨是團結的政黨，再次感謝賴士葆以大局為重，砲口一致對外，盡快就定位，迎戰民進黨。
傅崐萁直言，民進黨過去在柯建銘帶領下，一直都在舒適圈，沒有碰到真正實質的挑戰，下屆國民黨團帶著強勢民意，要讓國會恢復正常國家的監督機制，過去八年的腐敗，在柯建銘的帶領下能得以隱藏，過去自己跟柯交手多次，「今年有非常多過去民進黨打造出來的東廠級單位，我們要一一來審視，人事同意權，一定要修法讓立法院的人事同意權能攤在陽光下，通通來記名表決，以示對選民的負責」。」
傅崐萁奉勸柯建銘，過去每次跟自己對戰都甘拜下風，在舒適圈待久了，大概不了解什麼叫正常的國會，國民黨在明天正式立法院黨團成軍後，馬上大戲就要上場了，直呼「柯總召嘜走！相佇會到」。