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晶圓代工新競局！聯電結盟英特爾　牽動這大廠的資源配比

▲英特爾（Intel）與聯電日前共同宣布攜手開發12奈米製程平台，DIGITIMES研究中心指出晶圓代工將有新競局。（圖／聯電、英特爾提供）
▲英特爾（Intel）與聯電日前共同宣布攜手開發12奈米製程平台，DIGITIMES研究中心指出晶圓代工將有新競局。（圖／聯電、英特爾提供）

記者許家禎／台北報導

英特爾（Intel）與聯電日前共同宣布攜手開發12奈米製程平台，DIGITIMES研究中心指出，由於雙方事業發展策略具互補性質，此次展開合作在製程開發、晶圓代工服務方面可共創雙贏，甚至未來也有望擴及成熟製程合作，且英特爾結盟高塔半導體（Tower Semiconductor）與聯電，將開啟晶圓代工產業競合新局，雖然短期對台積電影響有限，但三星長年與聯電合作，此次英特爾與聯電結盟，也將牽動聯電在三星電子與英特爾之間的資源配比。

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DIGITIMES研究中心分析師陳澤嘉指出，Pat Gelsinger在2021年重回英特爾擔任CEO後，積極推動IDM 2.0戰略，其中，重返晶圓代工市場以推動Intel Foundry Service（IFS）為其轉型發展的重要策略。不過，英特爾推進IFS服務主要聚焦7奈米以下先進製程，在成熟製程部分，僅有Intel 16。

雖然英特爾在2021年宣布收購格羅方德（GlobalFoundries），然格羅方德於同年宣布IPO，收購案正式破局；2022年英特爾再提出收購高塔半導體，欲補強IFS服務，並擴充IFS的製程布局，以形成完整的代工服務體系，然英特爾收購高塔半導體案最終仍在2023年8月中止，雙方改以合作形式取代收購。

陳澤嘉觀察，對於晶圓代工服務經驗相對缺乏的英特爾，原可望透過收購補強服務流程與製程布局，加強IFS對客戶的支援性，然此二樁收購案破局，使IFS布局回到原點，而此次攜手聯電布局12奈米製程開發，並以英特爾美國亞利桑那州Ocotillo Technology Fabrication既有廠房與設備，可大幅降低投資成本，對英特爾而言，是既有設備的再活化，而聯電晶圓代工服務經驗也有助英特爾學習。

聯電提供5微米至14奈米製程，是全球前五大晶圓代工業者，豐富的晶圓代工服務經驗與客戶提供製程設計套件（Process Design Kit；PDK）及設計支援，皆是英特爾IFS業務所需；另一方面，聯電雖已完成14奈米製程開發，然貢獻其營收有限，此次雙方合作推進製程研發，英特爾在鰭式場效電晶體（FinFET）的大量生產經驗，有助強化聯電在FinFET技術開發的掌握度，有利聯電提供客戶更具功耗、效能與面積（PPA）的解決方案。

陳澤嘉認為，對於聯電而言，此次與英特爾合作，也有助擴大未來雙方合作的面向，為聯電在其他成熟製程增添新的營運成長動能。由於英特爾將資源集中於10奈米以下先進製程，聯電則可在14奈米以上提供互補的解決方案，為雙方深化合作建立基礎。

英特爾目標2030年成為全球第二大晶圓代工廠，取代目前三星電子（Samsung Electronics）的產業地位，IFS服務的競爭優勢、客戶訂單、製程布局與客戶設計支援等，都是英特爾需要進一步加強的範疇，因此，英特爾陸續推進與高塔半導體、聯電合作將是重要的發展策略。英特爾結盟高塔半導體與聯電，也將開啟晶圓代工產業競合新局。

陳澤嘉剖析，英特爾的目標遠大，三星電子料將推動新策略因應IFS的追趕，同時也持續挑戰台積電全球晶圓代工龍頭的角色，然短期對台積電影響有限；三星電子長年與聯電保持緊密合作關係，此次英特爾與聯電加強結盟，也將牽動聯電在三星電子與英特爾之間的資源配比。


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