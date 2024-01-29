台電虧損恐難發展再生能源！彭博：增加晶片製造與台海衝突風險
當全球關注台積電在半導體產業的龍頭地位時，《彭博》報導指出這個仰賴能源的產業背後存在一大風險，那就是面臨龐大虧損的台電公司，隨著全球逐漸轉向潔淨能源，作為全球最大晶片生產製造中心的吸引力恐將受到損害，同時這也暴露了台灣倘若與中國發生衝突時面臨的脆弱性。
國際中心楊智傑／綜合報導
這篇報導提到台灣目前能源產業與台電公司的營運狀況，其中先是點出預期台電2023年仍會出現巨額虧損，而今年不會有太多改善的窘境。伍德麥肯茲亞太區電力和可再生能源研究總監羅伯特（Robert Liew）就提到，由於台電是家國家公用事業公司，不管是誰執政都得面臨「確保低電價」的政治壓力，因此難以將天然氣和煤炭的更高成本完全轉嫁給客戶。
文內指出，台灣目前嚴重依賴進口化石燃料，全台有大約80%的電力在2022年時仍來自天然氣、煤炭和石油，儘管台電開始押注離岸風電這項可再生技術的開發，但隨著成本增加、延誤等問題，這項技術在全球各地都面臨困難，使台灣在能源進口方面暴露在遭中國海上封鎖時，變得更加脆弱的風險。
《彭博》引述研究公司「Rystad Energy」分析師巴特巴亞爾 （Uran-Ulzii Batbayar）的觀點指出，現在的台灣比起過往更多時候都還需要可再生能源來填補核電的空白，而發展、增加綠色發電則是需要大量資金。
報導提到，目前台灣政府在綠色能源這塊的目標是，佔總發電量的比例從2022年的8%左右逐步提高在2025年增至20%，然而考量到台電的財務狀況以及政府計畫逐步淘汰核電，人們對於能源短缺是否會影響晶片製造商產生擔憂，《彭博》也稱這會是個具有挑戰性的目標。