影音／Toyz慘吃超派鐵拳　還原生死一瞬間：怕他拿槍出來

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另一派聲音認為Toyz被打是「自己送上門」，他淡淡回：「社會自有公評。」他也把這次事件當作涉毒的贖罪方式，「我是讓大家知道毒品後果，黃伯超先生是讓大家知道暴力後果，只是我剛好沒死，跟用命贖罪沒兩樣。」
Toyz本來嗆大安分局警方沒有保護受害人，如今態度和緩許多，他說：「當初所長可能沒有掌握第一時間畫面，他的回應跟路人拍攝到的素材不一樣，給大安分局一點時間，我是可以接受的。」他也提到未來「美食公道伯」的企劃會終止，直接自己開餐廳，做火鍋店或台式料理，「無論我講正反面都有不同聲音，放下這個節目是剛好而已。」
背負涉毒官司的Toyz自嘲是負面教材，為反毒公益活動募資1億，他也邀請「麻」煩系藝人Joeman、蕾菈、謝和弦、鹿希派共襄盛舉，「一起用愛跟毒品say no」，面臨未來可能服刑，他說：「我對這一切看得很寬心。」
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