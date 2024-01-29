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影音／Toyz慘吃超派鐵拳　還原生死一瞬間：怕他拿槍出來

▲Toyz被超哥痛毆，「恐懼他們拿槍出來」。（圖／記者吳翊緁攝）
▲Toyz被超哥痛毆，「恐懼他們拿槍出來」。（圖／記者吳翊緁攝）

記者羅凌筠／台北報導

受封「美食公道伯」的實況主網紅Toyz（劉偉健），評論超哥日式料理店的醋飯難吃，遭超哥在店門口使出「超派鐵拳」毆打，頭部皮開肉綻慘縫11針，Toyz今（29）日代言反毒活動，回憶被揍的生死一瞬間：「當下我沒想逃，唯一恐懼是他們拿槍出來。」

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有網友質疑這齣超派鐵拳大戲是劇本，雙方都賺到流量，Toyz聽了傻眼：「炒作的話，不會拿自己的頭開玩笑。」更何況5歲粉絲安安也在場，Toyz重申：「我對小孩子是充滿愛的，事前知道有任何問題的話，我絕不會帶小孩來用餐，大家這樣想有點太過邪惡。」

▲Toyz腦震盪縫11針，向超哥求償「和解金1億」。（圖／記者吳翊緁攝）
▲Toyz腦震盪縫11針，向超哥求償「和解金1億」。（圖／記者吳翊緁攝）
另一派聲音認為Toyz被打是「自己送上門」，他淡淡回：「社會自有公評。」他也把這次事件當作涉毒的贖罪方式，「我是讓大家知道毒品後果，黃伯超先生是讓大家知道暴力後果，只是我剛好沒死，跟用命贖罪沒兩樣。」

▲Toyz終止美食公道伯企劃，自己開餐廳。（圖／記者吳翊緁攝）
▲Toyz終止美食公道伯企劃，自己開餐廳。（圖／記者吳翊緁攝）
Toyz本來嗆大安分局警方沒有保護受害人，如今態度和緩許多，他說：「當初所長可能沒有掌握第一時間畫面，他的回應跟路人拍攝到的素材不一樣，給大安分局一點時間，我是可以接受的。」他也提到未來「美食公道伯」的企劃會終止，直接自己開餐廳，做火鍋店或台式料理，「無論我講正反面都有不同聲音，放下這個節目是剛好而已。」

背負涉毒官司的Toyz自嘲是負面教材，為反毒公益活動募資1億，他也邀請「麻」煩系藝人Joeman、蕾菈、謝和弦、鹿希派共襄盛舉，「一起用愛跟毒品say no」，面臨未來可能服刑，他說：「我對這一切看得很寬心。」

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