他月領75K「嫌工時長又無聊」 年終4.3個月、網見超狂職缺搶著要
近日有一名男網友上網抱怨，他每個月底薪加上加班費，平均月薪可達7萬至7萬5000元，且年終獎金高達4.3個月，但每週要上6天班，工時長又無聊，讓他萌生離職念頭，引發網路熱議，許多網友看到他的職缺驚喊，「作業員薪水真高欸，這個缺應該一堆人搶著要！」
記者李琦瑋／綜合報導
男網友在Dcard發文表示，自己是一名技術員，工作內容大多為「做食品、包裝、烹煮」，一週要上班6天，平時工作時間為9點到18點，中間有1小時午休，周六則是半天班，從9點工作到13點。其底薪4萬5000元，若加上加班費，他的平均月薪大約在7萬至7萬5000元之間，一年有4個季獎金（各3萬5000元），且去年還領到4.3個月。
但他抱怨最近有些職業倦怠，自從企業實施自動化生產以來，技術員要做以前4至5位人力的產出量，因此薪水才提高，但目前工作挺輕鬆、「無聊工時高」，還是忍不住產生跳槽的念頭。
該文曝光後，網友紛紛投以羨慕眼光，並開玩笑地鼓勵原PO「快離職」、「好拉快離職～快滾」、「公司在北部嗎？如果您不做了或公司有新職缺，請告訴我，我立馬投履歷」、「看到這薪水真的心動耶」、「作業員薪水真高欸，這個缺應該一堆人搶著要」、「哪家食品廠？快點離職一堆人想去」。
也有網友罵原PO不知足，「現在的人真的毛病很多，薪水不錯，但工作無聊也可以抱怨，拜託多出去看看，外面一堆做得要死要活也才3、4萬」。