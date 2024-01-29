淡北道路本週五開工 高架、地下、平面3面向拚5年內完工開放通車
計畫推動超過28年的淡水河北側沿河平面道路、俗稱「淡北道路」的興建工程即將於2月2日舉辦開工典禮祈福，新北市政府工務局今（29）日提供簡報指出，將以高架、地下、平面3面向，興建全長5.45公里、雙向4個車道的快速道路，預計將於2029年開放通車，搭配即將在明年底完工通車的淡江大橋，將可提升淡水聯外交通便利性，並串聯淡海新市鎮與北士科園區，帶動周邊產業發展。
記者吳嘉億／新北報導
施工單位榮工工程公司代表指出，工程分為淡金路高架橋、中正東路地下箱涵、主線高架橋、大度路及中央北路地下箱涵、大度路及立德路跨越橋，還有自行車道、親水通道、樹梅坑溪橋等8大施工項目，依路段分5階段分工進行施工，完工後可平衡前後銜接路廊之車道數，分流通過性車流，有效紓解台2線竹圍路段交通瓶頸，促使台2線設置人本環境優化及調整空間分配之智慧交控系統，進行有效管制及調控措施，優化公共運輸服務品質，更能符合「大眾運輸導向」的政策方向。
新北市政府工務局副局長馮兆麟表示，淡北道路計畫自1996年交通部公路局首次提出後，一直是大台北地區最引人注目的交通建設之一，後因故胎死腹中，經新北市政府接辦後，從環境影響評估、工程設計各項審查、經費籌措、物價上漲導致流標等等歷經無數挑戰，終於在去年完成工程發包，並在今年1月獲得行政院核定修正建設計畫，計畫總經費103.40億元中，將由中央交通部及內政部共同籌措59.02億元，由地方政府負擔44.38億元。
施工單位表示，淡北道路今年1月起已陸續進行路權範圍內清除、整地、圍籬架設等工項，接下來開工後將施作新北市境內、淡水河側的平面道路，接續再往南施作臺北市路段，最後同時完成雙北市兩端進出口匝道，預計2029年開放通車。
至於施工期間交通管制的疏導方面，市府也提供3條改道及替代路線選擇，分別為淡水、三芝地區往台北市區方向可從坪頂路往稻香路到大業路再銜接北市北投區承德路或洲美快速道路；另外可從民權路接竹林路再到民族路最後再接到自強路，避開捷運紅樹林站到竹圍站間的易塞車路段；另外建議可於台2線基督書院路段行經關渡大橋接往八里龍米路，再接台64線快速道路往台北方向，紓解施工中的交通維持對地方造成的衝擊。