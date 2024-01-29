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泰勒絲男友Travis Kelce打進2024超級盃！兩人瘋狂放閃　現場擁吻

▲泰勒絲男友Travis Kelce打進2024超級盃！兩人瘋狂放閃　現場擁吻。（圖／NFL IG)
▲泰勒絲男友Travis Kelce打進2024超級盃！兩人瘋狂放閃　現場擁吻。（圖／NFL IG)

記者吳政紘/綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）今（29）日現身球場，為NFL堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）男友Travis Kelce加油，結果終場酋長以17:10擊敗巴爾的摩烏鴉（Baltimore Ravens）不僅連續兩年闖進超級盃（Super Bowl），也是近五年內第四度打進超級盃。泰勒絲跟男友兩人賽後瘋狂慶祝球隊打進超級盃，並且瘋狂相擁接吻慶祝，泰勒絲不但常常跟男友公開放閃，之前也有傳出兩人交往，讓粉絲心碎的消息，國聯（National League）的舊金山49人終場以34：31擊敗雄獅，在連續2年分區冠軍戰失利後終於挺進決賽，將在2月11日的超級盃（Super Bowl）對陣美聯（American League）冠軍堪薩斯酋長。

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泰勒絲男友背景

泰勒絲男友為現年34歲的Travis Kelce，負責位置是近端鋒。2013年，Travis Kelce在NFL選秀中，於第三輪被酋長隊選中，也幫助球隊獲得第54屆和第57屆的超級盃冠軍，而且他在這兩屆賽事中都有接球達陣的出色成績。

Travis Kelce過去曾8度入選明星賽，4次被列入全明星賽的第一陣容，還入選2010年代NFL最佳陣容。也因此，Travis Kelce被封為有史以來最偉大的近端鋒之一。

▲喜愛泰勒絲的粉絲，也應該會很喜歡196公分的Travis Kelce。（圖／美聯社／達志影像）
▲喜愛泰勒絲的粉絲，也應該會很喜歡196公分的Travis Kelce。（圖／美聯社／達志影像）
最萌身高差

泰勒絲擁有一雙大長腿，男友Travis Kelce卻高達196公分，180公分的泰勒絲變得十分可愛小巧，兩人形成最萌身高差。

▲喜愛泰勒絲的粉絲都知道，泰勒絲擁有一雙大長腿！而196公分的Travis Kelce，站在泰勒絲身旁形成了完美身高差，讓180公分的泰勒絲變得小巧可愛。（圖／美聯社／達志影像）
▲喜愛泰勒絲的粉絲都知道，泰勒絲擁有一雙大長腿！而196公分的Travis Kelce，站在泰勒絲身旁形成了完美身高差，讓180公分的泰勒絲變得小巧可愛。（圖／美聯社／達志影像）
公開放閃不怕

泰勒絲雖然已經是流行天后，但男友更是跟他常在公開場合放閃，男友也曾出席她的演唱會等，互相打氣鼓勵。

▲現場見證男友球隊晉級超級盃，泰勒絲興奮地高舉雙手慶祝。（圖／NFL)
▲現場見證男友球隊晉級超級盃，泰勒絲興奮地高舉雙手慶祝。（圖／NFL)


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