泰勒絲男友Travis Kelce打進2024超級盃！兩人瘋狂放閃 現場擁吻
美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）今（29）日現身球場，為NFL堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）男友Travis Kelce加油，結果終場酋長以17:10擊敗巴爾的摩烏鴉（Baltimore Ravens）不僅連續兩年闖進超級盃（Super Bowl），也是近五年內第四度打進超級盃。泰勒絲跟男友兩人賽後瘋狂慶祝球隊打進超級盃，並且瘋狂相擁接吻慶祝，泰勒絲不但常常跟男友公開放閃，之前也有傳出兩人交往，讓粉絲心碎的消息，國聯（National League）的舊金山49人終場以34：31擊敗雄獅，在連續2年分區冠軍戰失利後終於挺進決賽，將在2月11日的超級盃（Super Bowl）對陣美聯（American League）冠軍堪薩斯酋長。
記者吳政紘/綜合報導
泰勒絲男友背景
泰勒絲男友為現年34歲的Travis Kelce，負責位置是近端鋒。2013年，Travis Kelce在NFL選秀中，於第三輪被酋長隊選中，也幫助球隊獲得第54屆和第57屆的超級盃冠軍，而且他在這兩屆賽事中都有接球達陣的出色成績。
Travis Kelce過去曾8度入選明星賽，4次被列入全明星賽的第一陣容，還入選2010年代NFL最佳陣容。也因此，Travis Kelce被封為有史以來最偉大的近端鋒之一。
最萌身高差
泰勒絲擁有一雙大長腿，男友Travis Kelce卻高達196公分，180公分的泰勒絲變得十分可愛小巧，兩人形成最萌身高差。
公開放閃不怕
泰勒絲雖然已經是流行天后，但男友更是跟他常在公開場合放閃，男友也曾出席她的演唱會等，互相打氣鼓勵。
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