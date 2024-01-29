韓庚曝Super Junior時期想尋短！每天憂鬱做惡夢　累到骨折都不知

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓庚透露，每天要訓練唱歌跳舞20至22個小時，有一段期間骨折都不知道，沒有別的出路，只能每天拚命練，有天回宿舍的路上猛流鼻血，最後到宿舍時都乾了，實在是太累了，為了未來想養家只能忍耐，出道後收入不如練習生時期，還好隊員也對他挺好，儘管Super Junior每位成員的薪水都不多，還願意分他一些錢。
韓國演藝圈保護國內藝人、較為排外，韓庚不僅收入少，曝光機會也有限，甚至有戴著面具上台的經驗，他2009年初打電話給父母抒發鬱悶心情，「每天都做惡夢，甚至不想出門」，家人要他仔細思考，他驚覺「如果有一天，我自殺怎麼辦？我真的有這個想法，心情特別抑鬱」，最後爸媽說「你自己選擇，要是不開心，你就回來」，才下定決心解約。
韓庚說，「回來這個選擇挺好的，有過那樣的經歷，練就了我一身本領，我挺感謝那段時間」。後來官司打了1年和解，他返國加入樂華娛樂，發展相當順利，甚至成為股東，轉型成藝人們的老闆，拍了多部電影，成為韓團偶像回歸中國的第一例，他2019年娶了演員盧靖姍，生了一個女兒，生活相當幸福，和他感情非常要好的Super Junior成員希澈也收到伴手禮。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995