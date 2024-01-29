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韓庚曝Super Junior時期想尋短！每天憂鬱做惡夢　累到骨折都不知

▲韓庚談到20年前在Super Junior時期過得非常痛苦，一度憂鬱到想尋短。（圖／韓庚微博)
▲韓庚談到20年前在Super Junior時期過得非常痛苦，一度憂鬱到想尋短。（圖／韓庚微博)

記者江芷稜／綜合報導

韓國天團Super Junior紅遍全亞洲，多次來台灣開唱，成為現今最長壽未解散的男團，不過，成員訓練及出道初期相當辛苦，曾是Super Junior成員的中國39歲男星韓庚，自曝當時身體疲累，跳舞骨折都不自知，錢也領得不多，每天壓力大到得憂鬱症，甚至有想不開的念頭，最後掙扎許久決定退團，打了1年官司解約，恢復自由身，但他很感謝這段遭遇，讓自己成為全能藝人。

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▲韓庚表示Super Junior時期每天都要練習20小時以上，曾經骨折都不知道。（圖／韓庚微博)
▲韓庚表示Super Junior時期每天都要練習20小時以上，曾經骨折都不知道。（圖／韓庚微博)
從小學習民族舞蹈的韓庚，2001年透過徵選加入SM Entertainment，成為正式練習生，2005年以男團Super Junior成員出道，是隊內唯一中國籍成員，也是首位在韓國出道的大陸人，發展備受注目，不過他近日接受大陸媒體《名人面對面》專訪時提到，出道後通告密集，分配收入卻相當少，要償還公司訓練費用，還要寄錢給家裡，導致他的壓力越來越大，心情非常憂鬱。

韓庚透露，每天要訓練唱歌跳舞20至22個小時，有一段期間骨折都不知道，沒有別的出路，只能每天拚命練，有天回宿舍的路上猛流鼻血，最後到宿舍時都乾了，實在是太累了，為了未來想養家只能忍耐，出道後收入不如練習生時期，還好隊員也對他挺好，儘管Super Junior每位成員的薪水都不多，還願意分他一些錢。

▲韓庚（右)與女星盧靖姍結婚生女，也不忘給好友希澈送禮物。（圖／韓庚微博)
▲韓庚（右）與女星盧靖姍結婚生女，也不忘給好友希澈送禮物。（圖／韓庚微博）
韓國演藝圈保護國內藝人、較為排外，韓庚不僅收入少，曝光機會也有限，甚至有戴著面具上台的經驗，他2009年初打電話給父母抒發鬱悶心情，「每天都做惡夢，甚至不想出門」，家人要他仔細思考，他驚覺「如果有一天，我自殺怎麼辦？我真的有這個想法，心情特別抑鬱」，最後爸媽說「你自己選擇，要是不開心，你就回來」，才下定決心解約。

▲韓庚認為當韓團的經歷讓自己練就一身本領。（圖／韓庚微博）
▲韓庚認為當韓團的經歷讓自己練就一身本領。（圖／韓庚微博）
韓庚說，「回來這個選擇挺好的，有過那樣的經歷，練就了我一身本領，我挺感謝那段時間」。後來官司打了1年和解，他返國加入樂華娛樂，發展相當順利，甚至成為股東，轉型成藝人們的老闆，拍了多部電影，成為韓團偶像回歸中國的第一例，他2019年娶了演員盧靖姍，生了一個女兒，生活相當幸福，和他感情非常要好的Super Junior成員希澈也收到伴手禮。

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