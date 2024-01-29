特稿／2024台北電玩展湧36萬人！擺脫「手遊展」臭名　明年檔期曝

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此外，據記者疫情後連2年實際參展觀察，對台北電玩展最有感的地方，除了再度見到國際大廠的用心外，莫過於場內動線安排和獨立遊戲專區擴大，場內動線相較於去年，成功達到擴增走道、充分利用空間的成效，重點廠商也有根據攤位外型，適當進行位置配置和預留活動腹地，除了今年《神魔之塔》和台灣大哥大攤位相鄰，導致該區域永遠人潮「紫爆」外，整體逛下來還是比較能聚焦單一攤位，廠商間活動相互影響的狀況也降低很多。
獨立遊戲專區過去一直有種被孤立的感覺，不過本次獨立遊戲專區大擴增，對每項遊戲的創作者國家等相關資訊表達也更清楚，走進獨立遊戲專區有種「挖寶」的感覺，也能在參與大廠商們華麗的活動或排隊之餘，挖掘各國有潛力的獨立遊戲，像記者就非常喜歡來自日本的「給我衛生紙」遊戲，將 Switch 手把放到捲筒衛生紙中，並用紙板和主機連動，考驗平衡感，雖然簡單但卻極具創意。
台北國際電玩展媒體公關張芸甄在接受《NOWnews》採訪時提到，團隊準備電玩展都是當屆結束，休息幾天後馬上要替明年做準備，而本屆招商整體確實比上屆順利許多，較特別的經驗是，張芸甄在籌備過程中走訪新加坡，洽巧遇到沙烏地阿拉伯廠商 Qiddiya ，並表示目標是打造全球最大電競城，想在台北國際電玩展設攤。
而 Qiddiya 也沒有讓大家失望，雖然場內攤位沒有任何一款主打遊戲，甚至試玩機台，但4片超大螢幕、搭配 Show girl 穿著空姐制服、AI 打卡機相當吸引眼球，誇張的是，攤位竟然還設有2樓休息區，簡直把未來建築搬入場內，雖然沒有大量玩家聚集，不過幾乎每個人經過 Qiddiya ，都會被亮麗的外觀吸引發出讚嘆。
記者認為，Qiddiya 願意投入千萬台幣參展，意味著電玩、電競產業又更近一步走向規模化，尤其在疫情時期，大家窩在家打電動創造驚人的收益後，讓人更有意願參與實體活動或，和廠商面對面互動，這時推出更吸睛、遊戲外的項目，也可能是一大投資，期待台北國際電玩展未來持續躍進，今年在擺脫被調侃為「台北手遊展」後，明年能有更大規模的排場讓玩家好好享受。