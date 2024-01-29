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特稿／2024台北電玩展湧36萬人！擺脫「手遊展」臭名　明年檔期曝

▲2024台北國際電玩展落幕，4天展期共計湧入36萬人次，下一屆的台北國際電玩展將於2025年1月23日至1月26日登場。（圖／記者張志浩攝）
▲2024台北國際電玩展落幕，4天展期共計湧入36萬人次，下一屆的台北國際電玩展將於2025年1月23日至1月26日登場。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

2024台北國際電玩展落幕，在疫情趨緩後，本屆不少國際大廠回歸設攤，4天展期共計湧入36萬人次，成為國內近三年來規模最大的電玩展，主辦單位台北市電腦商業同業公會除了感謝玩家和廠商的力挺，也提前宣布，下一屆的台北國際電玩展將於「2025年1月23日至1月26日」登場，期待更多廠商帶來精彩內容。

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去年在疫情剛解封不到半年的情況下，台北國際電玩展招商其實並不順利，活動4天主要人潮也大多集中在《神魔之塔》10週年、《明日方舟》等手遊居多，而今年除了任天堂打造全場最大攤，額外吸引許多家庭攜家帶眷前來朝聖外，包括萬代南夢宮展出《鐵拳8》、台灣大哥大與 Riot 合作，找來《英雄聯盟》職業選手等活動，都替展場帶來絡繹不絕的人潮。

▲任天堂（圖／NOWnews攝影中心）
▲任天堂、萬代南夢宮等國際大廠回歸2024台北國際電玩展，吸引更多玩家入場意願。（圖／NOWnews攝影中心）
此外，據記者疫情後連2年實際參展觀察，對台北電玩展最有感的地方，除了再度見到國際大廠的用心外，莫過於場內動線安排和獨立遊戲專區擴大，場內動線相較於去年，成功達到擴增走道、充分利用空間的成效，重點廠商也有根據攤位外型，適當進行位置配置和預留活動腹地，除了今年《神魔之塔》和台灣大哥大攤位相鄰，導致該區域永遠人潮「紫爆」外，整體逛下來還是比較能聚焦單一攤位，廠商間活動相互影響的狀況也降低很多。

獨立遊戲專區過去一直有種被孤立的感覺，不過本次獨立遊戲專區大擴增，對每項遊戲的創作者國家等相關資訊表達也更清楚，走進獨立遊戲專區有種「挖寶」的感覺，也能在參與大廠商們華麗的活動或排隊之餘，挖掘各國有潛力的獨立遊戲，像記者就非常喜歡來自日本的「給我衛生紙」遊戲，將 Switch 手把放到捲筒衛生紙中，並用紙板和主機連動，考驗平衡感，雖然簡單但卻極具創意。

▲獨立遊戲專區在2024年台北國際電玩展被擴增，讓玩家們能體驗各國設計團隊的創意。（圖／記者陳明中攝）
▲獨立遊戲專區在2024年台北國際電玩展被擴增，讓玩家們能體驗各國設計團隊的創意。（圖／記者陳明中攝）
▲《NOWnews》記者實際遊玩近20款獨立遊戲，個人認為來自日本的「給我衛生紙」最具創意。（圖／記者黃建霖攝）
▲《NOWnews》記者實際遊玩近20款獨立遊戲，個人認為來自日本的「給我衛生紙」最具創意。（圖／記者黃建霖攝）
台北國際電玩展媒體公關張芸甄在接受《NOWnews》採訪時提到，團隊準備電玩展都是當屆結束，休息幾天後馬上要替明年做準備，而本屆招商整體確實比上屆順利許多，較特別的經驗是，張芸甄在籌備過程中走訪新加坡，洽巧遇到沙烏地阿拉伯廠商 Qiddiya ，並表示目標是打造全球最大電競城，想在台北國際電玩展設攤。

而 Qiddiya 也沒有讓大家失望，雖然場內攤位沒有任何一款主打遊戲，甚至試玩機台，但4片超大螢幕、搭配 Show girl 穿著空姐制服、AI 打卡機相當吸引眼球，誇張的是，攤位竟然還設有2樓休息區，簡直把未來建築搬入場內，雖然沒有大量玩家聚集，不過幾乎每個人經過 Qiddiya ，都會被亮麗的外觀吸引發出讚嘆。

記者認為，Qiddiya 願意投入千萬台幣參展，意味著電玩、電競產業又更近一步走向規模化，尤其在疫情時期，大家窩在家打電動創造驚人的收益後，讓人更有意願參與實體活動或，和廠商面對面互動，這時推出更吸睛、遊戲外的項目，也可能是一大投資，期待台北國際電玩展未來持續躍進，今年在擺脫被調侃為「台北手遊展」後，明年能有更大規模的排場讓玩家好好享受。

▲沙烏地阿拉伯廠商 Qiddiya 耗資千萬參與台北國際電玩展，攤位設計超級新穎，極具未來感。（圖／記者陳明中攝）
▲沙烏地阿拉伯廠商 Qiddiya 耗資千萬參與台北國際電玩展，攤位設計超級新穎，極具未來感。（圖／記者陳明中攝）
▲Qiddiya 以打造最大電競城為目標，將未來建築搬進台北國際電玩展場內，非常吸睛。（圖／記者陳明中攝）
▲Qiddiya 以打造最大電競城為目標，將未來建築搬進台北國際電玩展場內，非常吸睛。（圖／記者陳明中攝）

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