最年輕的法國總理艾塔爾公開出櫃　崛起之路有馬克宏的影子

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艾塔爾去年7月上任教育部部長，當時便是最年輕的部長，並且出櫃，公開表明自己是同志。他在擔任教育部長的6個月期間，有兩件受人矚目的作為。首先是禁止公立學校穿戴穆斯林罩袍，此舉為他爭取到許多保守派選民的支持。第2是致力提升公眾對於校園霸凌的注意。前不久艾塔爾上一個法國熱門電視節目，訴說他在中學遭到一名同學的霸凌。他說那名同學在部落格發文，對同學的體格品頭論足來羞辱他。
艾塔爾指出，從他的被任命看到了3個象徵：大膽、運動和信任年輕人。他提到教育、通膨和提升法國經濟，以及年輕人的發展，都是法國的優先要務，並且強調教育「是我們的戰鬥母親，必須是我們優先事項的核心。」
政治神童高人氣 勇敢出櫃
最近，法國民調機構Elabe為《回聲報》（Les Échos）所進行的民調顯示，36%的受訪者認為艾塔爾會勝任總理一職。艾塔爾與重用他的馬克宏總統有著諸多相同之處，並且都是少年得志；媒體猜測，他有可能在2027年接替馬克宏，角逐法國總統寶座。
艾塔爾出生富裕家庭，人生一路順遂，頻頻打破法國政壇各項年齡紀錄，僅10年間便由衛生部官員直升到法國政壇第2號人物。1989年出生在克拉馬（Clamart）南郊，成長於巴黎，家裡還有3個妹妹。突尼西亞猶太裔的父親是一名成功的電影製片人，母親亦從事電影業。
他就讀於政治與藝術界名人子女首選的私校，位於巴黎第六區的亞爾薩斯學校（École Alsacienne）。他自述受到霸凌的正是在這所名校。高中畢業後，他進入名門大學巴黎政治學院（Sciences Po University），取得公共事務學士學位。
據友人表示，艾塔爾13歲的時候，參加一項反對進入第2輪總統大選的極右派候選人尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）的抗議遊行，而激發他的政治野心。4年後，他加入左派的社會黨。當年社會黨的衛生部長圖雷（Marisol Touraine），是他同學的母親，他先在部裡工作一段時間，23歲便加入圖雷的幕僚團隊，成為最年輕的部長級顧問。
2016年，艾塔爾離開加入10年的社會黨，轉戰當時總統候選人馬克宏剛創立的「前進黨」（En Marche，現更名為復興黨），隔年擔任政黨發言人。2018年10月，29歲的艾塔爾被任命為教育部國務祕書，又再打破紀錄，成為自1959年10月法國第5共和建立以來最年輕的內閣級官員。
話語狙擊手 國會答詢機智
不過，艾塔爾最為法國民眾熟悉的是2020年至2022年疫情期間，擔任馬克宏政府發言人，在媒體前侃侃而談，沉穩從容。
馬克宏上任之初挑選一批家世背景優渥、受過良好教育的年輕人作為顧問團，艾塔爾便是其中一員。同時，艾塔爾的伴侶，現年38歲的賽尤內（Stéphane Séjourné），直到2021年時亦為馬克宏的政治顧問。賽尤內目前是歐洲議會議員，也是執政的復興黨祕書長。
英國《衛報》表示，艾塔爾無懈可擊的溝通能力，以及在國會回答質詢時隨機應變、反應靈敏，而被稱為「話語狙擊手」（Word Sniper）。
根據《財訊》雙週刊報導，如今的馬克宏第2任政府因缺少國會多數黨席位一直被扯後腿，強行推動年金改革，亦大失民心。他將依賴艾塔爾的年輕、活力與野心來推動執政，以及吸引失望的年輕世代選民。而他們要對抗的正是激發艾塔爾政治野心、由雷朋領導的極右派政黨國民聯盟（National Rally）。
根據《回聲報》1月的民調，馬克宏政府的支持率下降1個百分點，來到27%。包括法國的歐洲各地，由於生活成本高漲、移民問題，右派勢力大幅崛起。在艾塔爾上任當天，馬克宏的一名盟友便警告，歐洲將變得「無法治理」，因為右派政黨在歐洲議會大選增加席位，勢必將削弱歐洲整合的力量。
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