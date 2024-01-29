盼全力圍堵非洲豬瘟！海洋委員會主任委員管碧玲視察金門小三通

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海巡署署長周美伍表示，海巡署防制非洲豬瘟6年來，針對小三通攜帶肉品檢查、海上豬屍漂流打撈、灘岸擱淺肉品、豬屍巡查，及海上肉品走私等四大勤務項目，持續戰戰兢兢，嚴加防範，6年來，總共處置181件，其中18件檢驗為陽性，除了去(112)年19件案例全部都是陰性外，每年都有陽性反應個案，顯見滴水不漏的勤務目標非常重要。
周美伍說，近期國際間非洲豬瘟疫情再起，可見台灣防疫有成，是十分難能可貴的事，這也是海巡署與各單位共同努力的成果，值得珍惜與肯定。
由於海漂豬屍時有所見，金、馬海域猶多，為防杜染疫死亡豬隻，以海漂方式將疫情傳播至國境內，海洋委員會主委管碧玲就任以後，指導海巡署及國家海洋研究院，依據海巡署近5年於全台應處海漂豬屍體案件及地點，由國海院模擬推算與分析來源，以防杜因染疫死亡之豬隻藉由「海漂」此特殊方式，將非洲豬瘟疫情傳播入境。
周美伍指出，海巡署為防堵非洲豬瘟入侵，在海洋委員會政策指導下，全天候不間斷實施岸際及海域巡查，並結合國海院透過現場實驗與海域水文觀測及海上漂流物模擬與追蹤量能，全力防堵疫病入侵。
海洋委員會主任委員管碧玲呼籲，為因應年關將至，國人出國旅遊或返國省親，切勿攜帶或以郵包方式寄運豬肉類產製品進入國境，更期許國人與政府共同攜手保護家園。