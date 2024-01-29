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搭上疫後缺工方案 雲嘉南分署助失業者順利上工

▲謝譯樑在台南就業中心協助下運用疫後缺工方案，成功讓他在徠·歸仁飯店擔任房務員工作（圖／雲嘉南分署提供）
▲謝譯樑在台南就業中心協助下運用疫後缺工方案，成功讓他在徠·歸仁飯店擔任房務員工作（圖／雲嘉南分署提供）

記者張振興/台南報導

勞動部雲嘉南分署台南就業中心協助民眾順利找到飯店房務員工作，現已穩定就業4個月，除了領飯店薪水外，還額外有就業獎勵金可拿，政府提供每月6000-13000元、最長12個月的就業獎勵金，勞動部將協助與鼓勵所有失業者到自己適合的工作。

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原本在台北擔任房仲的謝譯樑（34歲）表示，自己很開心重返職場，疫情爆發就決定回台南發展找機會，不過因找工作一直不順遂，後來朋友建議去台南就業中心尋求幫忙，就服員曾瓊仙了解他的狀況後，搭配疫後缺工就業方案順利推介他至徠．歸仁飯店擔任房務員，現已穩定就業4個月，謝譯樑發現房務清潔不是單純付出勞力而已，工作中有許多細節要注意，要靈活運用整理技巧，才能做得快又好。


徠·歸仁飯店協理鄭竣丰表示，疫後旅遊暢旺，該飯店每天住房率都有6-7成左右，因此房務人員需求量大，還好勞動部推出疫後缺工方案能增加誘因，幫飯店及時補足人力，感謝就業中心幫忙，推介譯樑上工，他的態度積極、抗壓性也不錯，表現受肯定，「近期會讓他升任儲備幹部」。


雲嘉南分署長劉邦棟指出，疫後迎來復甦，許多產業面臨缺工，其中又以旅宿餐飲業人力最缺，為解決缺工問題，勞動部推出疫後缺工就業方案，鼓勵民眾投入疫後缺工產業，待業民眾只要經就業中心推介從事旅宿業房務人員、清潔人員或餐飲業儲備幹部、內外場服務人員、廚務人員等專案職缺，政府就提供每月6000-1萬3000元、最長12個月的就業獎勵金。

▲謝譯樑表現優異，獲飯店協理鄭竣丰肯定，打算將他升任為儲備幹部（圖／雲嘉南分署提供）
▲謝譯樑表現優異，獲飯店協理鄭竣丰肯定，打算將他升任為儲備幹部（圖／雲嘉南分署提供）
劉邦棟強調，為幫求職民眾把關，勞動部也訂出參與專案職缺廠商的薪資門檻，旅宿業的經常性薪資須達2萬8000元以上、餐飲業則至少要3萬2000元；另他也呼籲旅宿餐飲業者如有人力需求，都可向轄區就業中心登錄求才職缺，民眾也可到就業中心洽詢相關工作機會，分署會立即進行專案媒合，服務專線0800-777-888。

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