中華職棒／投球計時器誰來負責按！聯盟特別澄清「預備裁判」處理
中職聯盟今（29）日澄清，味全龍投手教練郭勝安今天受訪時表示，以往中職「投球計時器」都是由工讀生來操作，必須聘請正職且專業人士來執行，對此，聯盟由聯盟秘書長楊清瓏特別澄清回應，聲明指出，過去「投球計時器」都是由該場的「預備裁判」來操作，並非工讀生執行。
記者吳政紘/台北報導
中職從2022年在球場本壘後方加設「投球計時器」，規定投手持球開始，計時20秒內必須投球，打者須計時開始後10秒內進入打擊區；今年中職總教練會議決議，投手在壘上無人的投球時間維持20秒，並增設壘上有人，要求25秒內必須投球。
聯盟聲明指出：
有關味全龍教練郭勝安指稱「按計時器的人員都是工讀生」，聯盟秘書長楊清瓏特別澄清回應，去年施行的投球計時器項目，均由賽事現場「預備裁判」負責操控，並未所謂工讀生按計時器的情況發生，特此說明。
中職今年為了節省時間，引進Pitchcom特別讓看暗號時間縮短，中職投球計時器新規定指出，壘上無人投手20秒內需出手，壘上有人則是25秒內需開始投球，打者部分則是10秒內需進入打擊區。
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