Super Junior利特嗨唱2場累癱！「放送事故」萌翻粉絲：太可愛了
韓國人氣男團Super Junior（SJ），睽違13年再到高雄，27、28日連兩天在高雄巨蛋舉辦粉絲見面會，見面會上除了有活動環節，8位成員也誠意滿滿，兩場都獻唱超過3個小時。表演結束後，成員們也抓緊時間在高雄到處趴趴走、吃小吃。SJ隊長利特，昨（28）日晚上還特地開直播與粉絲聊天，直播中他透漏晚上與Super Junior-L.S.S.小分隊的另外兩名成員神童、始源一起吃鼎王麻辣火鍋，喝了點酒的他，最後竟然在鏡頭前不小心睡著了，讓經紀人急著跑進房間叫醒他，可愛自然的模樣笑翻大批粉絲。
記者張芸婷／綜合報導
Super Junior昨晚結束了在高雄巨蛋的兩場演唱會演出，讓成員們都累癱了。儘管如此，SJ隊長利特回到飯店後，還是堅持要開直播與粉絲們聊天，影片一開始，他就癱坐在沙發上，看起來十分疲憊，似乎還喝了一點酒。對此，利特解釋，見面會結束後，和神童、始源一同去吃鼎王麻辣鍋，始源收到了粉絲送的高粱酒，於是大家就一起喝了一點。
但由於高粱酒的酒精濃度很高，喝了幾杯的利特，直播一開始就攤在沙發上，還胡言亂語地說：「我不再喝酒了，酒不好喝…」，隨後閉上眼睛，但嘴裡依舊唸唸有詞的說話，並狂撂中文，對粉絲說「謝謝、我愛你」。
接著利特似乎真的在直播鏡頭前睡著了，睡姿全程被播放，嚇到經紀人擔心他睡夢中胡言亂語，在直播將近半小時後，忍不住衝進房間把他叫醒，提醒他「趕緊關掉（直播）」，利特毫無偶像包袱、真性情的表現，令粉絲們融化表示「特哥太可愛了」。
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