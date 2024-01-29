《巧連智》紙本月刊恐成歷史！他列「5優勢」無可取代：爸媽末日
有35年發行歷史的《巧連智月刊》，打造出小朋友之神「巧虎」，成為陪伴許多人長大的卡通偶像。但今（29）日《巧連智月刊》宣布商品轉型，紙本月刊恐將成為絕響。對此，身為人父的網紅「永康曾咖郎 」則盤點出巧連智紙本月刊無可取代的「5大優勢」，同時也大喊：「這是爸爸媽媽的浩劫與末日」。
記者潘毅／綜合報導
巧連智月刊公告表示，1989年創刊後陪伴台灣183萬育兒家庭，不過因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，巧連智將進行事業策略調整和月刊商品轉型，大批家長則跑到官方臉書上留言，盼望不要取消紙本月刊形式。
對此，身為家長的「永康曾咖郎」也很有感，更點出紙本有5大好處，是當了爸媽才深刻體會到的：
一、貼紙可以撕撕貼貼（巧連智的紙質很特別不太會破），那個要拿衛生紙外觀的貼紙去貼巧虎嘴巴髒髒地方的玩法無可取代！！
二、紙本不會沒電，平板常常忘記充電要拿給小朋友才發現打不開
三、紙本開車坐後座玩很方便，平板或手機還要考慮怎麼擺怎麼放，紙本就放小孩腳上就好了
四、 紙本不怕摔，兩歲小孩平均每五秒會讓手上的東西掉到地上一次，不只犀牛盾、恐龍盾都救不了啊！
五、最重要的是紙本不會需要徵收爸爸的手機！！！！如果都改線上版，每次出去臨時要用，爸爸就得交出手機給小孩用啊啊啊啊
不少家長看完後也紛紛表示認同：「紙本真的無可取代阿，當爸媽的才懂」、「真的是爸媽災難日」、「希望能出軍規版的虎神平板」、「沒有紙本用平板看真的是增加小孩看3C的機率呀，好傷眼睛」。