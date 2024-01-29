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一起見證台南400 新光三越「逗陣ㄟ南！阮轉來啊！」盛大開展

▲台南市文化局副局長林韋旭及策展人李明道和參展嘉賓一同欣賞充滿台南400意象(武廟牆紅、藍晒圖藍、鳳凰花橘)的燈籠（圖／記者林怡孜攝，2024,01,29）
▲台南市文化局副局長林韋旭及策展人李明道和參展嘉賓一同欣賞充滿台南400意象(武廟牆紅、藍晒圖藍、鳳凰花橘)的燈籠（圖／記者林怡孜攝，2024,01,29）

記者林怡孜/台南報導

台南市文化局與台南400標誌設計者李明道合作策劃「逗陣ㄟ南！阮轉來啊！」特展，即日起至3月10日於新光三越西門店盛大展出，從不同面向切入對台南的多元想像，兩大主題展區「百盞燈籠 點亮台南-一句話愛台南」，邀請台南在地人物或單位手寫一句愛台南的話，一起祝福台南迎向400；「一張照片憶台南」邀請市民銘刻在台南的美好回憶，並寫下屬於自己的故事。曾受邀於日本「大阪．光之饗宴」出展的台南400吉祥物「西門君」，本回也將隨之一同展出。

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▲熱鬧的燈籠牆充滿年味，勢必將成打卡必拍新熱點（圖／記者林怡孜攝，2024,01,29）
▲熱鬧的燈籠牆充滿年味，勢必將成打卡必拍新熱點（圖／記者林怡孜攝，2024,01,29）
本次的活動區運用復古磚造景的紅瓦厝，圍塑懷舊聚落的氛圍，將三合院聚落保存下來，古厝的古樸風貌再加上高掛熱鬧的紅燈籠打造年味，將成為打卡必拍新熱點，各週還有限定的主題傳藝展演、手作體驗活動。此外，台南新天地聯手7間在地國中／高中美術班學生，網羅了267件彩繪燈籠於B1F小西門連通道進行展出，打造「少年ㄟ台南 西門燈展」，展出內容以4種「百樣」為主題，包含景點「百」拍、甜食「百」盤、「百」花齊放、農特產「百」樣，將台南的特色描繪於燈籠上，聚焦少年ㄟ眼中的台南之美，歡迎市民朋友一起來關注台南古今城市的面貌。

▲新光三越新天地「逗陣ㄟ南！阮轉來啊！」即日起盛大開展（圖／記者林怡孜攝，2024,01,29）
▲新光三越新天地「逗陣ㄟ南！阮轉來啊！」即日起盛大開展（圖／記者林怡孜攝，2024,01,29）
本回也將同步展出曾受邀於日本「大阪．光之饗宴」的臺南400吉祥物──「西門君」，由具有歷史意義之台南舊城門小西門城(靖波門)為意象，展示區以西門君這座大型燈箱為中心，兩側延伸台南400紀念紋飾燈牆，用燈光牽起台南人之間的情誼與觀光交流，邀請大家到台南一同共襄盛舉。

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