一起見證台南400 新光三越「逗陣ㄟ南！阮轉來啊！」盛大開展
台南市文化局與台南400標誌設計者李明道合作策劃「逗陣ㄟ南！阮轉來啊！」特展，即日起至3月10日於新光三越西門店盛大展出，從不同面向切入對台南的多元想像，兩大主題展區「百盞燈籠 點亮台南-一句話愛台南」，邀請台南在地人物或單位手寫一句愛台南的話，一起祝福台南迎向400；「一張照片憶台南」邀請市民銘刻在台南的美好回憶，並寫下屬於自己的故事。曾受邀於日本「大阪．光之饗宴」出展的台南400吉祥物「西門君」，本回也將隨之一同展出。
記者林怡孜/台南報導
本次的活動區運用復古磚造景的紅瓦厝，圍塑懷舊聚落的氛圍，將三合院聚落保存下來，古厝的古樸風貌再加上高掛熱鬧的紅燈籠打造年味，將成為打卡必拍新熱點，各週還有限定的主題傳藝展演、手作體驗活動。此外，台南新天地聯手7間在地國中／高中美術班學生，網羅了267件彩繪燈籠於B1F小西門連通道進行展出，打造「少年ㄟ台南 西門燈展」，展出內容以4種「百樣」為主題，包含景點「百」拍、甜食「百」盤、「百」花齊放、農特產「百」樣，將台南的特色描繪於燈籠上，聚焦少年ㄟ眼中的台南之美，歡迎市民朋友一起來關注台南古今城市的面貌。
本回也將同步展出曾受邀於日本「大阪．光之饗宴」的臺南400吉祥物──「西門君」，由具有歷史意義之台南舊城門小西門城(靖波門)為意象，展示區以西門君這座大型燈箱為中心，兩側延伸台南400紀念紋飾燈牆，用燈光牽起台南人之間的情誼與觀光交流，邀請大家到台南一同共襄盛舉。