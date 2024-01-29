MLB／大谷翔平停下用餐只為和粉絲合照 日本媒體稱讚「神對應」
洛杉磯道奇隊的大谷翔平為了受頒2023年的MVP大獎，參與出席美國棒球記者協會（BBWAA）舉辦的晚宴。除了他手持草稿，以全英文致詞讓球迷驚喜外，大谷翔平在晚宴上面對來找自己合照的粉絲們，也一展紳士行為，讓日本媒體《Full-Count》稱讚是「神對應」。
記者林之越/綜合報導
本季大谷翔平在投打兩端表現亮眼，以投手身份出賽23場，繳出10勝5敗的成績，並飆出167次三振、防禦率3.14；另一方面，以指定打擊身份出賽135場，整季敲出151支安打，包含44轟，並貢獻95分打點，綜合投打兩端的WAR值達到驚人的10.1，收下年度MVP也算是實至名歸。
日本媒體稱讚的「神對應」
大谷翔平在MVP獎項的強力競爭者，亞特蘭大勇士隊的阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.) 也同樣出席晚宴，他的弟弟Luis Angel Acuna Jr.上賽季為紐約大都會的小聯盟球隊出賽。在參與晚宴當晚，他在IG上發布了一張自己與大谷翔平合照，可以看到大谷翔平在合照中的表情親切，笑容也相當和藹。
另外，當晚宴中坐在大谷翔平身邊的前休士頓太空人教頭Dusty Baker，介紹了他的妻子，同時也是大谷翔平的粉絲給他認識時，大谷翔平停止了原本在吃沙拉的動作，隨後起立和對方打招呼，並面帶溫和的笑容與他們對談。這些舉動也獲得日本媒體的稱讚，認為大谷翔平展現了相當有禮貌且得體的「神對應」。
日本網友也紛紛留言表示「隔壁的Baker教練看起來很開心」、「他的舉止實在看起來太優雅了」、「不只是棒球，他真的有很多值得令人學習的地方」、「他做什麼都是一流的」等。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁