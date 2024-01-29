終於回暖了！台北睽違「210小時」衝破20度 下週再迎冷氣團
寒流在上週侵襲台灣，各地頻頻出現攝氏10度、甚至攝氏5度以下低溫，今（29）日開始終於要顯著回暖一週，值得討論的是，據中央氣象署統計，台北氣象站今日上午10時20分氣溫來到攝氏20度，這是繼1月20日下午4時20分後，睽違210小時，終於出現2字頭的氣溫，下波冷空氣預計在下週抵達，提醒民眾，春節連假前可能有冷氣團侵襲，氣象署將持續觀測。
記者張志浩／綜合報導
氣象署表示，台北氣象站從1月20日下午寒流開始南下後，就一直冷到了今天清晨，除了氣溫已經200多小時未達攝氏20度外，在1月22日至1月28日，長達7天時間，台北全日氣溫都沒有超過攝氏15度，可說是冷得相當不舒服。
氣象署預報員黃恩鴻指出，從今天開始，全台各地氣溫逐日回升，週三、週四（1月31日至2月1日）最暖，北台灣高溫上看攝氏25度，中南部攝氏26至29度，南部內陸地區可達攝氏30度以上，週五（2月2日）東北季風略微增強，北台灣白天高溫回到攝氏20至21度。
降雨部分，明日至週四吹東南風，迎風面東部、恆春半島有局部短暫雨，花東要留意較大雨勢，北部山區也有零星短暫雨。黃恩鴻說明，下波冷空氣預計在下週二來襲，後半週還會有更強的冷空氣南下，強度初判為冷氣團，且有挑戰寒流的實力，影響時間可能到除夕過後，不過預報變動性仍大，春節連假忝氣究竟如何？下週才能更加確定。