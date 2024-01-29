特企／遠百祭春節聚客企畫！吃喝玩樂買到好運「龍」總來

信義A13
打造獨一無二的「恐龍探險樂園」和大小朋友一起瘋玩龍年，恐龍造型小火車、咖啡杯、旋轉木馬、以及海盜船，帶領大家穿越時空、重返侏儸紀喜慶迎龍年。初一至初五期間不定期將有財神爺發送富有吉祥寓意的春節紅包好禮給大家沾沾喜氣。2月6日~2月14日持遠百APP或HAPPY GO卡全館不限金額消費，即可兌換免費塔羅占卜乙次，遠百信義A13絕對好逛、好玩又好買！
板橋
板橋中山春節飛龍在天召集令，小年夜到元宵，實體、數位精彩活動好運響連天！最特別的是，親自走訪全台東南西北15間香火鼎盛天后宮、媽祖廟，要分享福氣給大家，年初一到初五來擲聖筊、猜拳贏互動玩遊戲，過關就送平安符，5天共100份，讓你四方順心超幸福！
桃園
遠百桃園為回饋民眾舉辦「日日發財金」，讓你好運旺整年，從2月10日~2月13日天天免費送發財金，大年初一「台南鹿耳門歲錢」、大年初二「嘉義文財殿發財金」、大年初三「中和烘爐地發財金」、大年初四「財運興隆發財金」，每日限量100份，民眾千萬別錯過機會。新年走春推出龍年系列活動，大年初二「龍寶向前衝」將嬰兒推車推入指定區域即可獲贈精美小禮，大年初三「畫龍雕鳳我最型」於限時內猜出對方捏出的造型贈限定禮品，大年初四「尋找最速龍騎士」限時內騎乘飛輪，飆汗得遠東百貨商品券。搶搭元宵風潮祭出炫光「元宵踩點趣」打卡活動，即日起~2月25日於遠百桃園6樓休憩區絢燦登場。以霓虹燈及燈籠掛飾裝點，展現奇幻打卡新景點。「彩繪燈籠創意展」2月5日(一)起在遠百桃園9樓餐廳區廊道繽紛開展，邀請民眾春節期間不忘來遠百桃園欣賞走春。
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大年初二「龍鳳呈祥古箏秀」邀請專業古箏達人沐姑娘，結合小提琴演奏，中西樂器的合併，來場精彩絕倫的音樂饗宴。2月11日凡憑全館單日單筆消費滿1,688元(含)以上之發票，即可兌換龍年最應景的好運龍鬚糖乙份。2月16日~2月18日「微笑恐龍俱樂部」邀請在地爬蟲及昆蟲工作室，聯合舉辦生態教育展覽及販售，一同認識微笑恐龍「守宮」，每日都有不同主題的教學課程，歡迎有興趣的小朋友來報名。
新竹
1月22日~2月25日舉辦「創意花燈展」，此次作品集結商圈內樂齡中心、幼兒園、國小及補習班等，共同展出上百個創意花燈，共同打造出充滿童趣年節氣氛的彩繪燈籠展，也藉此發展商圈友好計畫。
台中
大年初一至初五喜慶活動不間斷，包含初一「天天龍福氣」舞龍舞獅迎賓表演以及龍年開運福袋抽獎、初五「天天龍歡喜」樂成宮媽祖大駕光臨相揪稜轎腳博得好彩頭。台中大遠百喜迎龍年，祭出新春卡友三大來店禮，消費滿8,888元即可兌換「皇嘉」特級冷壓初榨橄欖油乙組，初一至初五更推出雙神加持，與中部知名樂成宮聯名媽祖平安金以及北港武德宮發財金，每日限量150份，憑館內888元消費發票可免費兌換。新年連假打造兩大藝文展覽，龍飛鳳舞書法藝術展及潤欣龍年畫室展，讓顧客逛街還能欣賞大師繪筆下的繽紛世界。
嘉義
遠百APP金級會員專屬好禮，憑全館當日不限金額消費發票或載具銷貨明細表，至4F贈品處即可兌換新春來店禮，初一「嘉義文財殿 開運招財金乙份」，初二「新港奉天宮 新春祈福包乙份」，初三「北港武德宮 天官賜福祈福禮乙份」，龍生富貴虎生財，大家好運旺旺來。春節期間初一「祥獅戰鼓財神到」，雙獅氣勢磅礡擊鼓迎財神，和財神互動可以獲得驚喜小禮物，初二好運龍有春，太陽寶寶帶領你玩遊戲，初三讓小朋友化身小小龍騎士闖關，一起「和樂龍龍」動起來。
高雄
龍騰虎躍迎新春名師揮毫書墨展，2月1日~2月29日在1F藝文特區梁安華與王東雄兩位老師聯展。新春期間，大年初一邀請醒獅團專業團隊表演鼓陣舞獅秀，大年初二遠百小小金釵店內廣播中向民眾拜年，大年初三憑全館當日消費滿額可和關主PK財神大富翁玩互動遊戲。2月18日 館內當日消費滿500元即可參加鬧元宵猜燈謎，回答正確即可獲得贈品。
花蓮
大年初一起10:40分祥獅獻瑞慶新年，求取龍年平安如意、勢如破竹；初二、初三15:00金龍福卡送好運，由可愛財神爺現場發送金龍福卡，龍年福卡特經花蓮香火鼎盛888財神廟過爐加持，帶給花蓮民眾滿滿好財氣；初四龍厚好禮投福趣，體驗古人投壺樂趣，邀請民眾一齊同樂投「福」拿好禮，凡參加即可獲得參加獎「開飯川食堂100元抵用券乙張」，投壺分數最高者為第一名，可獲得「OUTDOOR 20时行李箱」乙個。