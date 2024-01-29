日本漫畫家「蘆原妃名子」輕生！不滿電視台翻拍真人版卻亂改作品
49歲的日本漫畫家「蘆原妃名子」，近期不滿自己的作品《SEXY田中小姐》遭電視台翻拍真人版卻亂改劇情，並於昨（28）日驚傳失蹤，沒想到今（29）日卻傳出悲報，警方在栃木縣內的水庫發現了蘆原妃名子的遺體，消息曝光也震撼日本娛樂圈。
記者潘毅／綜合報導
綜合日媒報導，蘆原妃名子（本名：松本律子）在28日時被親屬通報失蹤，警方便展開了搜查，沒想到警方今日於栃木縣日光市川治水庫中發現一具女性遺體，並在附近發現蘆原的身分證明文件。隨後於她的家中發現疑似遺書的物體。警視廳正在盡快確認遺體身分，初步研判是一起自殺案件。
事實上蘆原妃名子才在1月27日時發出長篇聲明，講述自己從2017年開始連載且尚未完結的作品《SEXY田中小姐》，去年被電視台改編成真人版，對方卻不信守承諾，大幅改動其中劇情，完全偏離了她的劇情規劃，最終蘆原妃名子只好親自跳下來撰寫第9、10集的劇本。
聲明發出後，電視台也遭大批粉絲砲轟，但蘆原妃名子隨後刪光所有貼文，並於28日中午再度發文表示：「我不是想要攻擊，對不起」，本人便行蹤不明，最終不幸發生憾事。
享年49歲的蘆原妃名子，過去曾有無數知名作品，是少女漫畫界的大師級人物，過去也有作品被改編為電視劇、電影。不料這次還在連載中的作品遭到電視台「粉碎原作」，導致蘆原妃名子悲憤離世，消息曝光也立刻引發大批粉絲痛哭，紛紛要求電視台出來給個交代。而製作真人日劇版《SEXY田中小姐》的日本電視台稍早發聲表示：「對於蘆原妃名子女士的去世，我們表示深切哀悼，並謹致最誠摯的慰問」。