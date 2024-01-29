▲營造無歧視社會　落實「在地安老」及「活躍老化」親老幸福城市

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發揮關鍵「銀」響 再創生命價值國民健康署提及，獲得112年健康城市暨高齡友善城市獎之「活躍獎」的臺東縣長濱鄉，它是全縣獨居老人及老化指數第一高的鄉鎮，長濱鄉衛生所透過跨部門、跨領域合作，以社區的力量為起點，結合樂齡中心成立推動平台，調查長者對工作需求及志工服務意願，擬定高齡友善延緩失能計畫；盤點社區問題與資源，鼓勵參與社區志工人才培訓及就業轉介，媒合在地產業─白玉蝸牛，提供長者就業友善環境，進而協助推廣地方休閒觀光產業特色、延續社區文化傳承，展現長者生命價值。
同樣獲得「活躍獎」之彰化縣警察局芳苑分局，推動轄區4鄉鎮社區成立「漂鳥隘勇隊」，與社區發展協會合作，鼓勵獨居長者走出家門，參與社區治安維護、農漁牧產品守護、水環境巡守及社區照顧關懷等四大工作，實現警民共同維護治安及創造長者志願服務環境之社會價值，同時又能找到自我認同的存在感，建構老有所用的樂活環境。
離島不離心 建構有愛無礙的生活環境金門縣政府社會處則以資訊、安全、環境、參與及服務等五大面向營造高齡友善軟性無障礙場域，與民間企業合作建置預防走失及緊急救援服務網絡，強化預防走失保護協尋服務，提供智能友善安全環境，保障人身安全，並提供24小時緊急救護通報支持網路，確保獨居或失能長者發生危難時，能得到適時救援。
澎湖縣望安鄉位於澎湖本島提供即時及貼近的健康資訊，提升居民知能；另也透過志工社區走透透，到宅陪伴的服務，及早發現居民健康的問題，協助轉介與治療，保障居民的健康；同時，並連結當地鄉長、村長、民代、學校教職、仕紳及醫護人員，發展當地醫療模式，並啟動離島轉診交通費補助計畫、直升機空中轉診計畫及遠距視訊醫療，多管道模式創造健康平等的望安鄉，不再被忽略或遺忘，因此獲「健康平等獎」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60692
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