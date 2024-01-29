李多慧公開男友條件！身高、長相不重要　少了這一點免談：太過分

《賀瓏夜夜秀》遭拒看！驚人瀏覽率曝　鐵粉狂斗內：根本沒人抵制

▲賀瓏回應王志安在《賀瓏夜夜秀》批評身障人士的言論，影片瀏覽率驚人，讓網友驚覺「根本沒人在抵制」。（圖／薩泰爾娛樂臉書）
▲賀瓏回應王志安在《賀瓏夜夜秀》批評身障人士的言論，影片瀏覽率驚人，讓網友驚覺「根本沒人在抵制」。（圖／薩泰爾娛樂臉書）

記者江芷稜／綜合報導

薩泰爾製作的脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，日前邀請大陸媒體人王志安談論台灣選舉文化，他認為「把殘疾人推上去舞台太煽情」，令人聯想到綠營不分區立委名單的律師陳俊翰，引發輿論痛批他歧視身障者，網友除了要求道歉，還串聯發起拒看《賀瓏夜夜秀》活動，結果主持人賀瓏昨（28）日發布影片回應此事，驚人瀏覽率出爐，截止目前竟然有87萬人次觀看，還有許多鐵粉斗內，人氣絲毫沒有下滑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中國媒體人王志安(圖)日前參與台灣網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」。發言涉及歧視身心障礙者，引發爭議。（圖取自STR Network YT頻道）
▲中國媒體人王志安參與台灣網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，發言涉及歧視身心障礙者引發爭議。（圖／取自STR Network YT頻道）
《賀瓏夜夜秀》邀請王志安擔任嘉賓，節目於1月24日播出，他持觀光簽證受訪，已經觸犯法規，還批評身障人士，讓全民發起抵制，部分贊助商要求從贊助名單裡撤名切割，也有網友發起拒看，製作人「霍金」與王志安道歉後仍難平息怒火，有立委砲轟他們是垃圾節目，應該停止錄製。

▲陳俊翰表示，肯定賀瓏願意致歉，但也呼籲賀瓏大可不必勉強自己2028一定要投給民進黨，不必違背自己的心意。(圖擷自民進黨臉書)
▲陳俊翰表示，肯定賀瓏願意致歉，但也呼籲賀瓏不必勉強自己2028一定要投給民進黨，不必違背自己的心意。(圖／擷自民進黨臉書)
結果主持人賀瓏沉默5天後，終於在錄影時回應此事，語氣極具戲謔性，表明該句話並非出自他與製作人口中，「這不是我講的話，幹嘛塞在我頭上啊」，還曬出館長把「賀瓏」名字講成「榮恩」的口誤影片，逗得現場觀眾哈哈大笑，他強調製作單位會提供參考訪綱，但不會限制來賓的言論，包容各個黨派、種族，給所有人表達空間。

▲疑似不領情賀瓏道歉 王義川：不認錯會讓人退步　
▲賀瓏表示《賀瓏夜夜秀》會繼續做下去，不會因此停止。（圖／薩泰爾娛樂臉書）　
賀瓏說，來賓被炎上的話不代表主持人、製作單位的態度，但「作為這一檔節目的導演，我覺得有責任，不應該只加上『來賓言論不代表本台立場』警語，應該反覆研究來賓的言論是否恰當，這是我們的疏失，願意虛心檢討」，雖然選舉結束了，《夜夜秀》會繼續下去，用娛樂來關心社會，用喜劇來諷刺時事，絕對不會妥協低頭，不卑不亢的態度，獲得觀眾熱烈掌聲。

▲賀瓏買網軍按愛心？林氏璧酸：這麼容易被抓包 可以解約求償嗎？
▲賀瓏強調《賀瓏夜夜秀》不會限制來賓言論。（圖／薩泰爾娛樂臉書）
該則影片發布後不到1天時間就有87萬次瀏覽率，登上YouTube發燒影片第15名，甚至有許多鐵粉瘋狂斗內打賞，湧入從30元到6590元台幣不等金額，留言也高達上萬則，紛紛為製作單位加油打氣，徹底轉了風向，PTT鄉民見狀感嘆「根本沒什麼人在抵制夜夜秀」、「觀眾才是最大的業配」、「看到網軍瘋狂攻擊，真的很擔心夜夜秀會因此卻步，現在聽到賀瓏出來喊話才心安！」


更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

《賀瓏夜夜秀》惹風波！編劇老K被要求道歉發長文回擊　撇買網軍

《夜夜秀》歧視身障引公憤！賀瓏「躲5天道歉」批王局模仿有錯

影音／郭昱晴批Albee鬼話「牽強」　《賀瓏夜夜秀》傷口撒鹽

王志安《夜夜秀》嘲笑身障者！主持人賀瓏神隱　前女友龍龍酸爆他

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞