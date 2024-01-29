《賀瓏夜夜秀》遭拒看！驚人瀏覽率曝 鐵粉狂斗內：根本沒人抵制
薩泰爾製作的脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，日前邀請大陸媒體人王志安談論台灣選舉文化，他認為「把殘疾人推上去舞台太煽情」，令人聯想到綠營不分區立委名單的律師陳俊翰，引發輿論痛批他歧視身障者，網友除了要求道歉，還串聯發起拒看《賀瓏夜夜秀》活動，結果主持人賀瓏昨（28）日發布影片回應此事，驚人瀏覽率出爐，截止目前竟然有87萬人次觀看，還有許多鐵粉斗內，人氣絲毫沒有下滑。
記者江芷稜／綜合報導
《賀瓏夜夜秀》邀請王志安擔任嘉賓，節目於1月24日播出，他持觀光簽證受訪，已經觸犯法規，還批評身障人士，讓全民發起抵制，部分贊助商要求從贊助名單裡撤名切割，也有網友發起拒看，製作人「霍金」與王志安道歉後仍難平息怒火，有立委砲轟他們是垃圾節目，應該停止錄製。
結果主持人賀瓏沉默5天後，終於在錄影時回應此事，語氣極具戲謔性，表明該句話並非出自他與製作人口中，「這不是我講的話，幹嘛塞在我頭上啊」，還曬出館長把「賀瓏」名字講成「榮恩」的口誤影片，逗得現場觀眾哈哈大笑，他強調製作單位會提供參考訪綱，但不會限制來賓的言論，包容各個黨派、種族，給所有人表達空間。
賀瓏說，來賓被炎上的話不代表主持人、製作單位的態度，但「作為這一檔節目的導演，我覺得有責任，不應該只加上『來賓言論不代表本台立場』警語，應該反覆研究來賓的言論是否恰當，這是我們的疏失，願意虛心檢討」，雖然選舉結束了，《夜夜秀》會繼續下去，用娛樂來關心社會，用喜劇來諷刺時事，絕對不會妥協低頭，不卑不亢的態度，獲得觀眾熱烈掌聲。
該則影片發布後不到1天時間就有87萬次瀏覽率，登上YouTube發燒影片第15名，甚至有許多鐵粉瘋狂斗內打賞，湧入從30元到6590元台幣不等金額，留言也高達上萬則，紛紛為製作單位加油打氣，徹底轉了風向，PTT鄉民見狀感嘆「根本沒什麼人在抵制夜夜秀」、「觀眾才是最大的業配」、「看到網軍瘋狂攻擊，真的很擔心夜夜秀會因此卻步，現在聽到賀瓏出來喊話才心安！」
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