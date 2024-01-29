公教調薪有差別待遇！全教總批藏黑箱、薪資審議會應納公教代表

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全教總表示，之前公教調薪曾發生教育人員學術研究加給調薪幅度不足，經全教總持續抗議後，在111年調薪時才得以一致性調足，當時全教總就要求政府對公教人員的調薪應有一致性，而且應該法制化。
全教總說，此次113年調薪教育人員仍有部分區別，高教人員學術研究加給調薪15%，中小學教師則是調整4%，明顯差別對待；全教總反對差別性調薪，要求政府應該說清楚，對全體公教人員的調薪幅度應有一致性，方符公平正義。
全教總理事長侯俊良提到，檢視過往調薪，教育人員加給部分除學術研究加給與主管職務加給外，其他法定職務加給均被排除調薪範圍，教師兼任導師及擔任特殊教育的職務加給，自104年教師待遇條例制定至今均未調整，仍延續支給在納入法定加給之前的導師費與特教津貼數額。
考量公教人員待遇公允，全教總認為，行政院應秉持照顧一般公務人員之加給調整之胸懷，將教師的職務加給均納入調薪項目範圍。
侯俊良表示，政府施政應公開透明，落實開放政府，全教總多次強調政府是軍公教的雇主，必須落實尊嚴勞動並避免調薪黑箱，有關軍公教薪資調整，應該法制化，應以「重要民生物價指數」為基準，才能真實反映實質物價水準，維持基層員工基本生活。
侯俊良說，國家已經民主化多年，民間企業的員工不僅可以透過工會與企業主協商薪資調整，甚至還可以有「勞工董事」參與事業經營，唯獨政府部門不僅對於警、消、公務員組工會極力排斥，連薪資調整也不讓基層代表參與討論，根本和專制極權國家的作法無異。
全教總再次呼籲應將公教員工代表納入薪資審議委員會，唯有建立公開、透明的調薪機制，才能真正杜絕黑箱作業；新國會全體委員將於2月1日報到，希望新國會朝野委員共同把關，建立一個符合法制、公平公開的調薪機制，以確保全體公教人員基本權益。