單身也想生孩子？人工生殖法修法中！諮商師揭「這3點」先準備好

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諮商心理師藍挹丰接受《NOWnews今日新聞》電訪時指出，由單身女性通過人工生殖生下的孩子，在成長過程中需要面對的挑戰「也許」會比一般孩子來得更多，因此一位單身女性要成為母親前，政府與整體社會環境應該要提供足夠的資源與諮商去陪伴整個過程。
藍挹丰說，考量開放單身女性進行人工生殖的同時，應同時規劃相關支持措施，當單身女性決定通過人工生殖、成為一位母親時，社會要有足夠的資源與諮商單位去陪伴討論，未來孩子問起「我是誰」、「我從哪裡來」等問題時，可以做出適當的回應、幫孩子建立適當的認同。
此外，藍挹丰指出，台灣在性別認同、婚姻與多元家庭組成等議題，其實走在非常前面，社會已經有所準備、可以面對與傳統家庭不同的型態，但仍應該在教育中加強「家庭不只有一種方式」、「雖然組成不同，但每種型態都有各自的優勢與潛在衝擊」等觀念。
藍挹丰也提到，資源當然是越多越好，但若以此斷定單親家庭就會有困難，「這是武斷的推論」，但在鼓勵單身女性也能生育孩子的同時，也該審慎思考，能否提供所需的幫助，「單親家庭孩子不一定會發展不好，即使在現在，也有很多堅強的單身父親、單身母親，因為知道自己的限制，所以更在意孩子、更努力生活，這是不可抹滅的事實。」
至於民團於記者會中提到，美國曾有通過捐精卵出生的當事人提到，在20歲前、從未多思考自己的出身，但在學校畫「家庭樹」的時候，他發現自己畫不出來、圖畫上缺少了某些成員，媽媽卻告訴他「不重要」，但他還是想知道「我到底是誰」，卻始終未果、因此希望停止人工生育，不要再創造和他一樣的個案。
藍挹丰認為，每個人的人格特質不同，有些孩子在媽媽說「不重要」後，或許真的就不在意了，但有些人則不然，真正的課題應該是如何正向面對這些疑問、提供充足的心理衛生、醫療與教育資源，「我們要能先準備好，因為這些孩子也是我們的國民。」