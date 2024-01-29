與游錫堃不同調！蔡其昌不挺單一召委制「大黨全拿扼殺小黨」

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蔡其昌下午受訪時說，上午民進黨團會議時，游錫堃有將聲明內容拿給他看，他有提醒游要解釋清楚，上面文字有寫到依照《立法院組織法》，院長副院長是經過轉化的。他說明，在王金平院長時代，他是國民黨黨鞭，也是立法院長，所以王金平的權力非常大，立法院幾乎他說了算。
蔡其昌接續說，到了蘇嘉全院長時代，民進黨提國會改革，當時用行政權完成國會頻道設立，並修改《立法院組織法》，讓正副院長完全中立化，也因此執政黨總召權力變相當大。
蔡其昌提到，游錫堃的公開信有說到，是依照《立法院組織法》的正副議長中立主持院會，因此小黨所提的國會改革方案，院長當然要主持朝野協商，不能有個人好惡，只要政黨依法提出法令修改，院長都要主持朝野協商，游錫堃所提的是，若未來有機會當院長，對民眾黨提的國會改革法案會積極協商；他強調，游錫堃說法是積極召開朝野協商，與柯建銘意見沒有不同。
至於如何看待單一召委制度？蔡其昌說，若以副院長的角色，在議事中立下他不便表達意見，若回到立委的角色的話，他要說該制度民進黨前立委林濁水也曾主張，但民進黨過去8年之所以沒有這樣做，是因為若民進黨改了，過去8年召委就都會是民進黨，那這樣是扼殺小黨，「我們是站在保護小黨立場、讓小黨得到發揮，我不會在這階段贊同抹殺小黨意見，也相信社會多數不會接受」。
不過，蔡其昌也說，若游院長回到游立委、認為單一召委對責任政治的落實會比較精準，「那蔡立委跟游立委就不一樣，我跟游立委的意見就不一樣」。
蔡其昌提到，以他對立法院角度了解，若要改成單一召委制度，一定是大黨全拿，而台灣現階段沒有這樣空間，若以副院長角度來看，他一定會配合院長，若院長要朝野協商，一定會協助。
另外，針對即將擔任國民黨總召的傅崐萁稱，不會再讓「民進黨豢養的家禽、家畜」來擔任首長說法，蔡其昌回應，嗆聲文化不就是立法院的文化嗎？他都平常心看待，「對我來講，這不就是每天在立法院都在發生的事情嗎？」
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