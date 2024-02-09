在法院默默助人　司法志工：眼光不再注視缺乏且感心靈滿足

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司法院司法行政廳廳長高玉舜表示，各法院招募志工時，會依規定制定志願服務計畫，在司法院及各法院網站刊登招募公告或簡章，接著依該計畫去遴選、訓練、運用管理、考核與獎勵等。
統計2018年至2022年，全國各法院的司法志工人數都在千人以上，在2022年達到高峰，當年度共有1175人參與，雖然之後又降低，但2022年仍有1067人參與；擔任志工者，年齡以55歲以上占最大宗，但在高雄少事法院2021年間也有2位介於18至29歲間的青年志工，離島金門也有一位30至49歲的志工。
高玉舜表示，志工服務年資滿3年，依照志願服務法規定，服務時數達300小時以上者，得檢具證明文件向地方政府申請核發志願服務榮譽卡，憑卡進入收費的公立風景區、未編定座次之康樂場所及文教設施，得以免費入場優惠。
苗栗地院志工認為，收穫是自我無形的成長，物質上未必比其他人富裕充足，但心靈上一定是富有的。當開始協助人時，會發現站的位置不一樣，在地位上由一個接受者變成給予者；在眼光上，不再注視自己的缺乏，反而是看見自己所擁有的。
屏東地院志工說，志工是一份貢獻自己活到老學到老、做功德的工作，司法志工給了我人生一段很不一樣的體驗，每當別人問我在哪裡當志工，我都可以大聲說出屏東地院，擔任司法志工不僅能增加法律常識，每當看到民眾正向回饋，往往能讓我們忘掉一切辛勞。