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在法院默默助人　司法志工：眼光不再注視缺乏且感心靈滿足

▲基隆地院的司法志工（圖／司法院提供）
▲基隆地院的司法志工（圖／司法院提供）

記者潘千詩／台北報導

為加強服務、有效運用人力資源，司法院一直有在招募具服務熱枕的志工，只要民眾一進法院，就會有熱心志工上前協助，引導到適當的窗口。調查發現，近5年，民眾對司法志工的滿意度，幾乎達到9成。多數司法志工也認為，在幫助別人的同時，心靈較滿足，眼光也不再聚焦自身的缺乏。

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▲近五年民眾對於法院提供志工的滿意度（圖／司法院提供）
▲近五年民眾對於法院提供志工的滿意度（圖／司法院提供）
法院志工分為司法志工及少年志工。司法志工是在各級法院單一窗口聯合服務中心，協助各項便民、禮民及訴訟輔導相關業務者；少年志工則是地院依規定所聘請，協助輔導少年之志願服務機構、團體或個人。

司法院司法行政廳廳長高玉舜表示，各法院招募志工時，會依規定制定志願服務計畫，在司法院及各法院網站刊登招募公告或簡章，接著依該計畫去遴選、訓練、運用管理、考核與獎勵等。

統計2018年至2022年，全國各法院的司法志工人數都在千人以上，在2022年達到高峰，當年度共有1175人參與，雖然之後又降低，但2022年仍有1067人參與；擔任志工者，年齡以55歲以上占最大宗，但在高雄少事法院2021年間也有2位介於18至29歲間的青年志工，離島金門也有一位30至49歲的志工。

▲近5年司法志工總人數（圖／司法院提供）
▲近5年司法志工總人數（圖／司法院提供）
高玉舜表示，志工服務年資滿3年，依照志願服務法規定，服務時數達300小時以上者，得檢具證明文件向地方政府申請核發志願服務榮譽卡，憑卡進入收費的公立風景區、未編定座次之康樂場所及文教設施，得以免費入場優惠。

苗栗地院志工認為，收穫是自我無形的成長，物質上未必比其他人富裕充足，但心靈上一定是富有的。當開始協助人時，會發現站的位置不一樣，在地位上由一個接受者變成給予者；在眼光上，不再注視自己的缺乏，反而是看見自己所擁有的。

屏東地院志工說，志工是一份貢獻自己活到老學到老、做功德的工作，司法志工給了我人生一段很不一樣的體驗，每當別人問我在哪裡當志工，我都可以大聲說出屏東地院，擔任司法志工不僅能增加法律常識，每當看到民眾正向回饋，往往能讓我們忘掉一切辛勞。

▲高等法院司法志工（圖／記者潘千詩攝）
▲高等法院司法志工（圖／記者潘千詩攝）

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