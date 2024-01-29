疫後剩1成1還在遠距工作！民代、主管居多　6成9勞工盼成常態

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勞工遠距工作情形的調查中，勞工目前工作不可遠距執行（全部工作都必須至服務單位執行）占75.7%；部分工作可遠距執行者占21.2%；全部工作都可以遠距執行者占3.1%；部分或全部可遠距工作且近1年曾經實施者合占10.5%。
按職業別觀察，「可遠距工作（含部分及全部）」以民意代表／主管及經理人員的47.3%最高、專業人員占42.8%、事務支援人員占38.7%。「可遠距工作且近1年曾經實施遠距工作者」以專業人員與民意代表／主管及經理人員居多，各逾2成。
近1年曾遠距工作之勞工，其遠距工作的期間以「1週至未滿0.5個月」占24.9%最高；其次為「未滿1週」占23.8%；「0.5個月至未滿1個月」、「1個月至未滿2個月」均占11%居第3。
勞工近1年曾遠距工作的主要原因以「服務單位規定」占29.2%最高；其次為「因個人健康因素」占24.9%；「為取得較有彈性的工作時間」及「疫情影響」居第3，各占18.2%。
而從事可遠距工作的勞工，未來願意採取遠距工作模式者占69.1%，其中全部都可遠距工作者為88.9%，部分可遠距工作者為66.1%。
一般人可能以為大家都喜歡工時彈性、上班地點自由的遠距工作，但勞動及職業安全衛生研究所日前曾發布一項研究指出，僅15.3%勞工「認為遠距工作感受很棒」；4成以上受訪者認為，還是偏好實體辦公，遠距只是必要時的輔助工作方式。
居家遠距在生理健康方面，有21.7%的人表示，經常或總是感到眼睛疲勞；無論實體辦公或遠距工作期間，前傾坐姿者肌肉骨骼不適分數最高。
在心理健康方面，女性輕度心理困擾略高於男性；女性在遠距工作期間心理負荷，以40至49歲和50至59歲、有家庭照顧需求者、與家人同住者及已婚者，工作家庭衝突得分較高。