防青少年成癮！英國擬禁售一次性電子煙　盼降低未成年吸引力

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倫敦當局表示， 在所有可預防的健康殺手當中，在英國排名第一的壞習慣就是吸菸，每年將近有8萬人因吸菸造成的癌症而死亡，英相蘇納克在聲明中表示，自己有義務去做那些長期下來對英國來說是正確的事，「法條除了將阻止向今年屆滿15歲或以下的孩童合法出售香菸外，其帶來的改變也將為長期保護未來的孩子健康進行持久貢獻。」
蘇納克在去年10月就宣布計劃通過一項法律，若法條通過則代表自2009年1月1日或之後出生的任何英國人都終身不得買菸。《路透社》報導指出，明天將公佈的新法例主要限制電子煙的口味、要求生產商採取更樸素的包裝，同時規定店家把販售電子煙的區域挪至遠離兒童的區域，藉此降低對未成年人的吸引力，而那些對未成年顧客出售煙草或電子煙的零售商，均被處以最高可達2500英鎊的罰款。
英國電子煙產業協會（UK Vaping Industry Association）則認為，電子煙的健康風險明顯低於菸草，而「口味」是鼓勵癮君子改用電子煙的關鍵，不過世界衛生組織（WHO）去年12月就表示應該禁止所有電子煙口味。
英國當局對此則表示，儘管有許多人靠電子煙來戒除煙癮，但外界擔心年輕人會從電子煙開始，至成年後持續對尼古丁成癮，年紀範圍在11至15歲的英國青少年當中就有將近一成會使用電子煙。
此外，英國政府也稱禁止一次性電子煙除了對健康有益之外，對於環保也有助益，根據政府數據，每週英國人大約扔掉了500萬個一次性電子煙。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！