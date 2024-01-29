許光漢南韓拍戲收「野獸男神」應援車 認證照引粉絲嘆：該羨慕誰
藝人許光漢以台劇《想見你》紅遍台灣，人氣甚至燒到韓國、日本等亞洲地區，最近更挾帶著他的高人氣進軍南韓，目前他人正在南韓劇組拍攝韓劇《No Way Out》，日前許光漢曬出與2PM成員李俊昊送的應援咖啡車合影的照片，台韓2大男神再次展現「暖心友誼」，立刻引起粉絲的熱烈討論。
記者張芸婷／綜合報導
許光漢27日貼出，李俊昊為他及演員劉宰明準備的應援咖啡車，車上布條印有演員劉宰明和許光漢的照片，並寫下「我們為劉宰明前輩和演員許光漢應援！」並貼心的用中文寫道「演員許光漢加油」，展現出兩人的好交情。
李俊昊自團體2PM出道後，一直不是最受矚目的成員，2021年他才以演出作品韓劇《衣袖紅鑲邊》廣受台灣觀眾知悉，並靠著該劇奪下「百想藝術大賞視帝」寶座，去年10月李俊昊來台舉辦粉絲見面會，許光漢也盡地主之誼，特別送上花籃，並同樣用對方熟悉的韓語呈現，祝福李俊昊見面會順利，事後李俊昊也在IG上分享兩人在後台的合照，粉絲看到照片都紛紛在底下留言表示，「怎麼辦？我開始羨慕許光漢了」、「我現在不知應該要羨慕誰了」。
而韓劇《No Way Out》由演員趙震雄、劉宰明、金武烈、李光洙和許光漢主演，這部劇將會是許光漢的韓國出道作，他將在劇中飾演一名「台韓混血殺手」，許光漢是否會在該劇中大秀努力學習韓文的成果，也令粉絲們相當期待。
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