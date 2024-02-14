大樂透誤設銷售時間！本期提早結束　其他遊戲正常販售

調解委員超專業　「動之以情」助老婦人解決家庭糾紛

▲台中西屯區調解委員會調解委員湯順科分享多年前調解的一起糾紛，一名繼母向繼子女請求撫養費，子女則要求繼母遷讓房屋，經過3次調解，最終順利解決問題。（圖／記者潘千詩攝）
▲台中西屯區調解委員會調解委員湯順科分享多年前調解的一起糾紛，一名繼母向繼子女請求撫養費，子女則要求繼母遷讓房屋，經過3次調解，最終順利解決問題。（圖／記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

解決糾紛有兩種管道，一種上法院，一種走調解，差異在於，法院講法，調解較注重情，情理法適時併用。台中西屯區調解委員會調解委員湯順科分享多年前調解的一起糾紛，一名繼母向繼子女請求撫養費，子女則要求繼母遷讓房屋，經過3次調解，最終順利解決問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
湯順科回憶，有一天，一名老婦人哭哭啼啼跑來調委會說她2個孩子用律師函要求她離開現在的家，她無處可去，所以才會請求撫養費。

第一次調解時，一雙繼子女沒到場，委任律師主張，他們與老婦人之間沒有親子關係，沒有撫養義務，房子掛在兩位委任人名下，老婦人無權居住。

經湯順科追問，得知老婦人先生過世後，都是由死去先生的子女處理，老婦人本身沒有參與，當下察覺這中間有問題，因此要求委任律師回去告知繼子女下次調解務必到場，也必須向當事人說明法律上所謂繼承關係的部分。

第二次調解，湯順科詢問一雙繼子女才知，原來6歲以前，老婦人有撫養過他們，但之後就到外婆家。湯先從「情」分析，父親寄給外婆的生活費，阿姨有沒有貢獻？父親是否由阿姨照顧？繼子女的答案都是肯定的，另又分析父親跟阿姨結婚後，未辦理收養手續，雙方非法定上的親子關係。

在兼顧阿姨對家庭的貢獻，以及住了40年的房子，加上父親死後房子贈與兒女，房屋又牽扯夫妻財產問題。

湯考量，若不盡力促成調解，也許會產生繼承、偽造文書等糾紛，老婦人又沒有什麼知識，將來若打官司，不知道要搞到何時，因此建議繼子女給予阿姨400萬元生活費，讓阿姨住到百年後再收回去。

第三次調解時，老婦人就說她不住了，繼子女也同意追加100萬元，共計500萬元補償阿姨，讓房屋順利騰空給子女。

湯順科表示，調解委員必須要有耐心、傾聽、發揮專業，讓民眾知道事情要通情達理，最重要的是要知法，才能達成圓滿的結果。

▲法務部長蔡清祥與3名調解委員葉美利（左）、劉興榮（右2）、湯順科（右）合影（圖／記者潘千詩攝）
▲法務部長蔡清祥與3名調解委員葉美利（左）、劉興榮（右2）、湯順科（右）合影（圖／記者潘千詩攝）

在法院默默助人　司法志工：眼光不再注視缺乏且感心靈滿足

巷仔內／陳沂淚問司法能保護人民嗎？從失衡的人權天秤論司法改革

法務部首度自波蘭引渡詐團台嫌返台　法院不押改電子監控

劍青檢改喊話新國會修正《法院組織法》　將檢察官助理法制化

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞