調解委員超專業　「動之以情」助老婦人解決家庭糾紛

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第一次調解時，一雙繼子女沒到場，委任律師主張，他們與老婦人之間沒有親子關係，沒有撫養義務，房子掛在兩位委任人名下，老婦人無權居住。
經湯順科追問，得知老婦人先生過世後，都是由死去先生的子女處理，老婦人本身沒有參與，當下察覺這中間有問題，因此要求委任律師回去告知繼子女下次調解務必到場，也必須向當事人說明法律上所謂繼承關係的部分。
第二次調解，湯順科詢問一雙繼子女才知，原來6歲以前，老婦人有撫養過他們，但之後就到外婆家。湯先從「情」分析，父親寄給外婆的生活費，阿姨有沒有貢獻？父親是否由阿姨照顧？繼子女的答案都是肯定的，另又分析父親跟阿姨結婚後，未辦理收養手續，雙方非法定上的親子關係。
在兼顧阿姨對家庭的貢獻，以及住了40年的房子，加上父親死後房子贈與兒女，房屋又牽扯夫妻財產問題。
湯考量，若不盡力促成調解，也許會產生繼承、偽造文書等糾紛，老婦人又沒有什麼知識，將來若打官司，不知道要搞到何時，因此建議繼子女給予阿姨400萬元生活費，讓阿姨住到百年後再收回去。
第三次調解時，老婦人就說她不住了，繼子女也同意追加100萬元，共計500萬元補償阿姨，讓房屋順利騰空給子女。
湯順科表示，調解委員必須要有耐心、傾聽、發揮專業，讓民眾知道事情要通情達理，最重要的是要知法，才能達成圓滿的結果。