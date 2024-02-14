評估再犯風險沒有標準　觀護人發想AI運算系統協助判讀

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然而，觀護系統近年也面臨兩大難題，第一個難題就是觀護人的負荷過重。數據顯示，2008年全國觀護案件為4萬6786件，但十年後，也就是2018年則多達11萬4744件，之後5年的件數都超過10萬至11萬之間。督導保護司業務的法務部參事林嚞慧指出，基於編制及預算員額，觀護人無法大幅增加。
第二個難題是，觀護受保護管束的對象，跟檢察系統一樣變成多元共併的時代，也就是受保護管束對象都是酒癮、毒癮、精神障礙的混合體。
為解決問題，法務部在觀護系統內引進諮商心理師、臨床心理師、社工師、觀護心理處遇師等，打造多元專業的觀護團體，另再開發具AI思維的觀護處遇工具，也就是「受保護管束人再犯風險評估智慧輔助系統」。
系統發想人、法務部綜合規劃司專門委員鄭添成表示，假設受保護管束對象是有毒癮者，有酒癮又有身心狀況，他回到社區後是否會跟入獄前的朋友接觸，或家庭有無支撐力量等因子，皆會提高再犯機率，光是評估就很複雜，加上不同觀護人有不同想法，又沒有基準可供參考，因此發想是否能以大數據方式輔助觀護人做出最佳處遇。
有了發想後，2020年法務部像科技部提出構想並爭取預算，2021年以巨量資料分析觀點探勘犯罪風險因子與保護管束再犯之關聯性，2022年開發建置系統，2023年實地測試及配套建志研究委外服務，將AI模型優化。該系統已在苗栗、台北、新竹、台南地檢試辦，未來將積極爭取公務預算配置到各地檢署。