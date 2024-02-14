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評估再犯風險沒有標準　觀護人發想AI運算系統協助判讀

▲受保護管束人再犯險評估智慧輔助系統獲得專案管理大獎，法務部保護司副司長林秀敏（圖中）代表團隊領獎（圖／法務部保護司提供）
▲受保護管束人再犯險評估智慧輔助系統獲得專案管理大獎，法務部保護司副司長林秀敏（圖中）代表團隊領獎（圖／法務部保護司提供）

記者潘千詩／台北報導

因應5G及大數據、人工智慧、物聯網時代，法務部力推「科技化法務部」，針對觀護人的業務，開發出一套AI智慧運算系統，提供觀護人利用大數據的管理，以再犯因子去運算受保護個案的再犯風險，做出最佳觀護處遇，避免再犯。法務部表示，調查使用過該系統的觀護人，滿意度達七成。

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觀護業務主要是將犯罪者放在社區中，透過觀護人的輔導及監督，讓犯罪者悔改向上，最後賦歸社會，如果做得好，則可讓曾經犯過罪的人悔改、避免再犯，觀護對社會治安有很深遠的影響。

然而，觀護系統近年也面臨兩大難題，第一個難題就是觀護人的負荷過重。數據顯示，2008年全國觀護案件為4萬6786件，但十年後，也就是2018年則多達11萬4744件，之後5年的件數都超過10萬至11萬之間。督導保護司業務的法務部參事林嚞慧指出，基於編制及預算員額，觀護人無法大幅增加。

第二個難題是，觀護受保護管束的對象，跟檢察系統一樣變成多元共併的時代，也就是受保護管束對象都是酒癮、毒癮、精神障礙的混合體。

為解決問題，法務部在觀護系統內引進諮商心理師、臨床心理師、社工師、觀護心理處遇師等，打造多元專業的觀護團體，另再開發具AI思維的觀護處遇工具，也就是「受保護管束人再犯風險評估智慧輔助系統」。

系統發想人、法務部綜合規劃司專門委員鄭添成表示，假設受保護管束對象是有毒癮者，有酒癮又有身心狀況，他回到社區後是否會跟入獄前的朋友接觸，或家庭有無支撐力量等因子，皆會提高再犯機率，光是評估就很複雜，加上不同觀護人有不同想法，又沒有基準可供參考，因此發想是否能以大數據方式輔助觀護人做出最佳處遇。

有了發想後，2020年法務部像科技部提出構想並爭取預算，2021年以巨量資料分析觀點探勘犯罪風險因子與保護管束再犯之關聯性，2022年開發建置系統，2023年實地測試及配套建志研究委外服務，將AI模型優化。該系統已在苗栗、台北、新竹、台南地檢試辦，未來將積極爭取公務預算配置到各地檢署。

▲系統發想人、法務部綜合規劃司專門委員鄭添成（右2）與法務部長蔡清祥（右3）、參事林嚞慧（左4）、保護司副司長林秀敏（左3）、台北地檢署觀護人林佳青（左2）共同介紹該此套AI系統（圖／記者潘千詩攝）
▲系統發想人、法務部綜合規劃司專門委員鄭添成（右2）與法務部長蔡清祥（右3）、參事林嚞慧（左4）、保護司副司長林秀敏（左3）、台北地檢署觀護人林佳青（左2）共同介紹該此套AI系統（圖／記者潘千詩攝）

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