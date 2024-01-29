巧連智將停刊家長搶翻！傳舊用戶續訂卡關了　作家曝「解決方式」

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知名兩性作家柳喪彪也臉書粉專發文分享，自己是巧連智的忠實訂戶，家中小孩也是巧虎的鐵粉，去年巧連智甚至找她開團，原先已敲好7月檔期，如今收到消息後聯繫窗口，確定開團檔期取消了。
而巧連智月刊即將停刊的消息，在兒童界的重磅程度，「堪比安室奈美惠息影吧！」柳喪彪也立刻衝到自己的LINE社群，要家長們趕快去下單，沒想到巧連智官網一度也出現當機的情況，「就跟搶買安室奈美惠最後一場演唱會門票一樣」。
後來還有不少家長轉往巧連智Line官方帳號訂購，卻有部分人出現續訂卡關的情況。對此，柳喪彪也收到其他家長的狀況排解回報：「目前大家回報的狀況是，舊用戶已經不能續訂了，但新用戶可以訂」，所以現在許多家長紛紛都以「新用戶」身份來訂。甚至還有部分聰明媽媽，還額外多加一歲來訂，能收到比較大年齡的版本，就先存放起來，到了隔年再每個月拿出來給孩子使用。
為何巧虎能有這般魅力？柳喪彪也分享自己的實際體驗：「巧虎玩具會搭配年齡去設計對應的教學，並且會跟每個月的影音有所連結，因此巧虎玩具被玩的壽命，通常都會比其他玩具更久，因為跟影音有互動，會讓孩子更有參與感」，此外，巧虎影音教學大多都是讓孩子學習一些良好的生活習慣。比如刷牙、上廁所、說謝謝、說愛你...等等等，也因為巧虎學會了很多生活用語，即便這些平常家長自己也都會教，但有時候搬出「虎神」的效果真的就是不一樣。