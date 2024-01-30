台股突破萬八抱股過年？「這時點」上漲機率百分之百

金兔年封關倒數，在台積電的領軍下，台股已突破萬八關卡，台股今（29）日大漲124.6點，漲幅0.69%，指數來到18119.63點，再創波段新高。而以往農曆年節前後台股漲多跌少，根據歷史經驗顯示，台股於封關前5個交易日及封關日上漲機率近7成，若排除2020年新冠疫情大流行，造成全球股市重挫，並將持有時間拉長至開紅盤後20個交易日，台股上漲機率為百分之百，股民殷殷期盼台股熱度能延續至龍年開盤。
記者許家禎／台北報導
中租基金平台總經理蘇皓毅表示，依照歷史經驗，農曆年前進場布局，開紅盤日後收獲普遍都不錯，統計過去十年，開紅盤日台股上漲機率近7成，平均漲幅有0.49%，倘若排除2020年新冠疫情大流行，造成全球股市重挫的特殊事件，並將持有時間拉長至開紅盤後20個交易日，台股上漲機率為百分之百，平均累積漲幅更達3.43%，似乎驗證了「抱股過年」的說法。
蘇皓毅指出，隨著AI熱潮升溫，七大科技巨擎將繼續領跑美股，台灣具備完整的AI產業供應鏈上、中、下游體系，布局台股的同時也能參與當前最夯AI人工智慧投資主題，加上台灣科技業大廠庫存去化進入尾聲，國發會的景氣燈號已脫離連續藍燈，並轉為黃藍燈，預期2024年台股將偏向多方格局，惟台股步入高檔後震盪可能加劇，投資人宜分批布局台股基金。
蘇皓毅也建議，回顧去年台股基金就繳出了不遜於ETF的成績單，在震盪多變的市場行情，主動式基金能為投資人找尋跳脫指數、具超額報酬的投資標的，在震盪向上的行情中，更能趁勝追擊。今年台股封關日為2月5日，投資人可把握農曆年前各平台最後下單台股基金的時間點，參與春節後本土資金陸續回補的紅包行情。
※【NOWnews 今日新聞
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