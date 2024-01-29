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中捷藍線審核過了！總經費1615.14億元　預定10年後通車

▲台中捷運跨年運量創下新高紀錄（圖／中捷提供，2024.1.1)
▲台中捷運跨年運量創下新高紀錄（圖／中捷提供，2024.1.1)

記者許若茵／台北報導

交通部今（29）日晚間表示，行政院已核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化談文至追分可行性研究。其中中捷藍線總經費1615.14億元，預定10年後通車，另台鐵海線雙軌化，總經費約161.95億元，完成後都將有助於台中地區軌道建設完善，促進城鄉及海線地區均衡發展。

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25日上午台中市長盧秀燕出席行政院會，第3次出手討新年禮物，要禮物的範圍也從台中市擴大範圍，「盼給中彰投一份新年禮物！」她表示期待過年前海線雙軌高架化、中捷藍線與綠線延伸者能核定。

今交通部表示，行政院已核定台中捷運藍線總經費1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。計畫路線西起台中港，東行經過沙鹿、西屯至台中市區，為台中市最重要的東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字軸網，有效提升公共運輸服務量，並促進台中城鄉均衡發展。

交通部指出，有關台中捷運藍線綜合規劃，交通部與台中市政府於112年11月28日及113年1月19日就捷運藍線於沙鹿陸橋路段配置進一步溝通釐清並獲共識，行政院核定函也要求確實依雙方共識內容推動辦理。

至於台鐵海線雙軌化計畫可行性研究，交通提到，辦理鐵路西部幹線海線談文站至追分站雙軌化，總經費約161.95億元，長度38.3公里。本計畫行政院核復事項，因計畫與審議中之台中市政府辦理之「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化可行性研究」有部分重疊路段，應併同考量納入重疊路段之工項及經費估算與負擔。另請評估潛力車站土地開發可行性，以提高財務效益。於施工階段審慎研議交通維持計畫，持續定期評估沿線橋梁安全性，確保鐵路行車安全。

交通部認為，台中捷運藍線及台鐵海線雙軌化完成後，將有助於台中地區軌道建設完善，促進城鄉及海線地區均衡發展。

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