中華職棒／是真的！陳禹勳加盟味全龍簽一年約 「鄉長」重出江湖
樂天桃猿投手「鄉長」陳禹勳今天確定將前往味全龍隊，他在去年被樂天放入60人保留名單外，今年春訓開訓前也未簽回，龍隊領隊丁仲緯表示，球團與陳禹勳達成簽約共識，雙方簽下一年合約。據了解，陳禹勳將會被砍薪，但實際數字並未公布。
記者吳政紘/台北報導
34歲的陳禹勳在中職生涯10年累計出賽528場，主要是中繼、後援登板，戰績30勝、44敗、125次中繼成功、121次救援成功，防禦率3.51，是中職第一位「百中繼、百後援」的投手。
被稱為「鄉長」的陳禹勳，常常在臉書上或是個人社交網站十分活躍，不過也因為這樣，曾有球迷爆料跟他的一段緋聞，之後也有球迷透過各種方式訴諸媒體，但這些場外花邊，跟他的球技表現沒有正相關。據了解，龍隊也有跟他針對相關生活規範做出「特別條款」。
陳禹勳在樂天去年曾領到68萬元，開訓時樂天領隊意有所指，之後陳禹勳經紀人也透露有球隊接觸，富邦悍將否認，就剩下味全龍隊有興趣。
陳禹勳在離開樂天後，去年也做了手肘手術，清除過去造成他疼痛的原因，而他過去畢竟是中職的後援好手，能否幫助味全龍2連霸，或許將是他留在龍隊的關鍵。
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