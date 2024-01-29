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國會改革！立法院委員會採單一召委制　這些民進黨立委當年都支持

▲黃國昌喊話希望立法院委員會改為單一召委。圖為衛環委員會開會情形。（圖／記者林志怡攝，2023.10.30）
▲黃國昌喊話希望立法院委員會改為單一召委。圖為衛環委員會開會情形。（圖／記者林志怡攝，2023.10.30）

記者何哲欣／台北報導

民眾黨準立委黃國昌日前說，國會改革的另一關鍵，就是立法院各委員會要改採單一召委制，現在雙召委制，已經變成藍綠兩黨的權力分贓，這個獨步全球、長期飽受學者批評的雙召委制，不僅導致議程安排零碎、審查無法連貫的效率低落，更弱化了委員會抗衡行政部門的能量，甚至出現兩位召委搶排法案而鬧雙胞的荒謬現象。黃國昌喊話修法，立法院長游錫堃今（29）日也表態支持，不過民進黨立院黨團總召柯建銘與立法院副院長蔡其昌，則都持反對意見。

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《立法院各委員會組織法》是在1947年制定，不過一開始並未規定召委人數，隨著萬年國會改選，立法院修法逐漸建立制度後，1999年，當時的立委共有225人，因此明定委員會召委3人。2007年因立委席次減半，立法院又修法將召委改為2人。2016年民進黨首度在立法院舉得過半席次，不少民進黨立委就提案國會改革，要將召委改成一人。

【柯建銘】

黨團總召代表民進黨團提案，認為召委每會期改選一次，有礙召委對立法計畫安排與法案審查的延續性，國會資深專業制也無法建立，因此將召委改為1人。且為避免爭議，修法自下一屆國會才施行。當時的黨團幹部除柯建銘外，還有李俊俋、吳秉叡、陳亭妃。

【顧立雄】

顧立雄認為，複數召委會導致議案審查無法連貫，議程安排越趨零碎，導致委員會效率不彰，若召委分屬不同政黨，還可能把議案冷凍，因此提案修法。

【段宜康】

段宜康也認為，在強化委員會功能、確立責任政治的前提下，統一委員會事權、加深委員會資深制，因此提案將召委改為1人。

【趙天麟】

趙天麟在提案說明中提到，要徹底杜絕利用議事程序技巧之卡案歪風，落實委員會召委專業化，因此改為單一召委。

【陳明文】

陳明文認為，現行雙召委制度，不僅事權分散，更容易流於政治對抗，不利於法案審查。

當時國民黨立院黨團也有提案，但認為召委應維持1人，只是增加召委的資格，必須在該委員會待2年以上。該修法在委員會討論後送至朝野協商，但最後不了了之。到了2020年，民進黨仍在立法院過半，因屆期不連續需重新提案修法，但第十屆提案將召委改為1人，只剩賴瑞隆一人。


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