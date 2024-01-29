國會改革！立法院委員會採單一召委制　這些民進黨立委當年都支持

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【柯建銘】
黨團總召代表民進黨團提案，認為召委每會期改選一次，有礙召委對立法計畫安排與法案審查的延續性，國會資深專業制也無法建立，因此將召委改為1人。且為避免爭議，修法自下一屆國會才施行。當時的黨團幹部除柯建銘外，還有李俊俋、吳秉叡、陳亭妃。
【顧立雄】
顧立雄認為，複數召委會導致議案審查無法連貫，議程安排越趨零碎，導致委員會效率不彰，若召委分屬不同政黨，還可能把議案冷凍，因此提案修法。
【段宜康】
段宜康也認為，在強化委員會功能、確立責任政治的前提下，統一委員會事權、加深委員會資深制，因此提案將召委改為1人。
【趙天麟】
趙天麟在提案說明中提到，要徹底杜絕利用議事程序技巧之卡案歪風，落實委員會召委專業化，因此改為單一召委。
【陳明文】
陳明文認為，現行雙召委制度，不僅事權分散，更容易流於政治對抗，不利於法案審查。
當時國民黨立院黨團也有提案，但認為召委應維持1人，只是增加召委的資格，必須在該委員會待2年以上。該修法在委員會討論後送至朝野協商，但最後不了了之。到了2020年，民進黨仍在立法院過半，因屆期不連續需重新提案修法，但第十屆提案將召委改為1人，只剩賴瑞隆一人。