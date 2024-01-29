時間點太巧！交通部宣佈中捷藍線審核通過 準立委笑：會繼續發聲
交通部今日晚間表示，行政院已核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化談文至追分可行性研究。由於時間在「台中F4」宣佈明天將在國民黨中央黨部開「籲民進黨麥擱卡中捷藍線記者會」之後，立委當選人羅廷瑋馬上在臉書報喜，特別提及下午發採訪通知要為台中發聲，今晚就接到核定通過的消息；網友留言「民進黨會怕就好」、「看來三黨不過半是對的」。台中市長盧秀燕則表示，感謝中央正面回應台中市民需求。
記者顏幸如／台中報導
交通部今（29）日表示，行政院已核定台中捷運藍線總經費1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。計畫路線西起台中港，東行經過沙鹿、西屯至台中市區，為台中市最重要的東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字軸網，有效提升公共運輸服務量，並促進台中城鄉均衡發展。
台中市長盧秀燕已經3度公開向行政院長陳建仁要「新年禮物」，立委選舉期間組成「台中F4」的台中市立委當選人黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、國民黨文傳會副主委林家興，今天下午5點30分發出採訪通知，表示明天上午10點將在中央黨部舉行「台中新民意發聲 籲民進黨麥擱卡中捷藍線」記者會，晚間交通部便宣佈已經通過該案。
羅廷瑋隨即在臉書報喜，表示「大家都很努力發聲，終於捷運藍線核定通過」，同時提到台中F4下午發採訪通知，明天早上將合體開記者會，晚上就接到核定通過的消息。他也特別提到「有許多細節需要注意，我們不會鬆懈，會持續努力，顧好台中建設福利。」
台中市長盧秀燕則表示，感謝中央正面回應台中市民需求，市府將積極展開各項接續作業，讓台中第2條捷運早日開工、早日完工通車，以實現中部人民殷切期盼。
交通局長葉昭甫表示「台中市政府準備好了！」台中捷運藍線進展再跨出一大步，市府團隊將全力以赴，推動捷運藍線工程，打造台中市成為捷運路網完善的城市。