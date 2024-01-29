驚動白宮！泰勒絲遭深偽合成不雅照 社群平台X封鎖搜尋結果止血
人工智慧技術快速發展，藉由AI合成技術深偽（Deepfake）所造假出來影像也影響了知名的演員、歌手與政治人物，近期在全球展開巡迴演唱會的流行天后泰勒絲（Taylor Swift）也成為受害者，就連白宮也出面呼籲國會應針對此進行修法，而社群平台「X」（前稱推特）日前也暫時針對泰勒絲的名字搜尋結果進行全面封鎖，避免相關影響再遭瘋傳。
國際中心楊智傑／綜合報導
西洋流行音樂天后泰勒絲遭「深偽」製造的不雅照片，近來在X等多個社群平台瘋傳。根據美媒和《BBC》報導，其中一張照片在X平台上被觀看了4700萬次，直到17個小時後，才在25日被刪除，這不僅讓泰勒絲的粉絲們感到憤怒，相關事件也驚動了包括白宮在內的政治圈。
目前X平台已經做出暫時處置，如果實際在平台上搜尋「Taylor Swift」等關鍵字，相關結果只會出現「哎呀出錯了，請稍後再試（Something went wrong. Try reloading）」等文字，而不會有相關貼文、影像或直播畫面；然而這種權宜作法並無法解決問題，X平台業務營運主管貝納羅赫（Joe Benarroch）則對外表示，這是以安全為優先考量的臨時行動。
針對名人—尤其是女性—的性影像偽造合成與散播等網路攻擊並非新鮮事，但許多活動人士和監管機構擔心，這些低門檻的生成式AI工具會造成無法控制的有毒或有害內容。
白宮方面對此也進行表態，發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，國會應該立法解決AI技術犯罪問題，同時也呼籲這些社群媒體企業應該在防止錯誤消息、私密照傳播等事件上發揮防止作用。